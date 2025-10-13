Oana Roman, șocată de prețurile de la munte. O noapte de cazare la Predeal, la fel de scumpă precum o noapte la Cannes

Faptul că prețurile au explodat în România nu mai e o surpriză. Totuși, unele servicii sau produse au ajuns să coste cât în țările în care salariile sunt și de 5 ori mai mari decât în țara noastră, iar nivelul de trai este foarte ridicat. Oana Roman le-a arătat fanilor cât de mult costă o cazare în Predeal și a ajuns la concluzia că a plătit la fel și în Cannes.

Oana Roman, descoperire șocantă despre prețul unei nopți de cazare la un hotel din Predeal

Pasionată de călătorii și pregătită să obțină cele mai bune prețuri, Oana Roman i-a șocat pe fanii ei din mediul online cu o nouă descoperire. Vedeta a căutat o cazare la un hotel de 4 stele în Predeal și a descoperit cu stupoare că o singură noapte costă mai mult decât una la Cannes, Franța.

Cum e posibil? Mulți ar spune că nu este, însă Oana Roman a demonstrat că nimic nu e imposibil în România. Ea le-a arătat fanilor cum poate să coste mai mult o cazare la munte în România decât una într-unul dintre cele mai luxoase orașe din Franța.

Vedeta a comparat două hoteluri de 4 stele pentru două persoane și a selectat o perioadă de 4 nopți la Predeal și 5 nopți la Cannes.

Pentru 5 nopți în Franța, ea a plătit 521,80 de euro, adică aproximativ 2.200 de lei, cu o reducere de 10% pe care o avea.

De partea cealaltă, pentru 4 nopți la un hotel de 4 stele din Predeal, prețul era de 3.000 de lei. Vorbim despre 1.000 de lei diferență între cele două orașe.

„Iată rezervarea la Cannes! La prețul acesta am avut 10% reducere, plus bonus de fidelitate. Am plătit echivalent la 2.200 de lei”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Nu e de mirare că mai mulți români preferă să își facă concediile în străinătate, pentru că adesea acestea sunt mai ieftine, cu tot cu bilet de avion, decât să mergi în vacanță în țară.

Ce relație are Isa, fiica ei, cu Marius Elisei

Oana Roman a vorbit recent despre relația pe care Isa, fiica ei, o are cu tatăl său, după divorț. Ea a povestit că Isa ține legătura cu Marius, însă nu e văd prea des. Mai mult, micuța nu are nicio legătură cu bunicii din partea tatălui său.

„Ea nu mă are decât pe mine. Are și un bunic în tata, pe care nu-l vede cât ar trebui. Părinții lui niciodată nu au ținut legătura niciodată, nici măcar atunci când încă el era cu noi și alte rude…

Are și avem prietene, dar realmente ea mă are doar pe mine, și atunci, ea este speriată de faptul că eu trebuie să fiu bine. Că dacă nu sunt bine, nu e nimeni, despre asta este vorba, eu nici să fiu răcită o zi nu pot, nu am voie”, a declarat Oana Roman.

