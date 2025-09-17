Oana Roman, adevărul despre relația fiicei sale cu Marius Elisei: „Nu a venit să o vadă nici măcar o zi”

Oana Roman a dezvăluit care este relația fiicei sale Isabela, cu tatăl ei, Marius Elisei. Potrivit influenceriței, bărbatul nu își caută deloc fata și nici nu a mers să o vadă vara aceasta. Mai mult, adolescenta este dezamăgită de comportamentul tatălui ei, care nu s-a prezentat nici în prima zi de școală.

Oana Roman, despre relația inexistentă dintre Isabela și Marius Elisei

Oana Roman spune că fiica sa, Isabela, a început să se obișnuiască cu lipsa tatălui din viața ei. Mai mult, adolescenta este atât de dezamăgită de Marius Elisei, încât nu se mai așteaptă la nimic bun din partea acestuia. Potrivit vedetei, bărbatul nu și-a văzut deloc fiica vara aceasta și chiar a refuzat să vorbească cu ea la telefon atunci când Isabela l-a căutat.

Marius Elisei nu a fost prezent nici în prima zi de școală, când copiii sunt însoțiți, în general, de ambii părinți la ceremonia de deschidere.

„Probabil că și-a dorit, dar nu mi-a spus lucrul acesta. Eu doar am întrebat-o dacă tatăl ei este pe grupul de clasă, pentru că s-a făcut un grup nou în clasa a V-a. Eu nu am stat să verific, nu am numărul lui de telefon, și i-am zis Isei să verifice dqacă tatăl ei este adăugat acolo. Așa el ar avea acces la toate informațiile legate de ore, zile și alte lucruri. Și mi-a zis, „da, da, este”. Atunci am zis: „Ok, atunci o să vadă când mergem la școală”. Și ea mi-a zis atât: „să nu îți faci vreo iluzie că o să vină”. Deci ea a știut că nu va veni, așa cum nu a venit nici la festivitatea de final de clasa a IV-a, așa cum nu a venit să o vadă nici măcar o zi în vacanța de vară. Deși noi avem un acord parental în baza căruia el trebuie să facă niște lucruri”, a povestit Oana Roman în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Marius Elisei nu ar respecta acordul parental

Oana Roman a precizat că fostul ei soț nu respectă regulile stabilite în acordul parental, semnat la divorț.

„În toate vacanțele, el trebuie să o vadă jumătate din timp, un weekend la două weekenduri, ziua de Crăciun, mă rog, sunt lucruri trecute în acordul parental, nu le-a respectat nicio secundă. Nu a văzut-o nici măcar o zi din vacanța de vară, nu o zi, nici o oră”, a mai spus vedeta.

Mai mult, potrivit influenceriței, Marius Elisei și-a evita fiica chiar și la telefon.

„Nu știu pentru că eu nu o verific și nu o întreb. Dacă ea îmi spune, e ok, dacă nu, eu nu insist asupra subiectului. Știu că l-a sunat ea când eram în Creta și am văzut-o că s-a schimbat la față la un moment dat. Și nu am întrebat-o eu, a întrebat-o Suzana, prietena noastră: „Isa, cu cine ai vorbit, ce s-a întâmplat?”. Și ea a zis: „Am vorbit cu dragul meu tată care avea treabă și iar mi-a zis că nu are timp”. Dar eu nu am întrebat și nu am insistat. Am înțeles că au vorbit atunci o dată, după aceea nu am nici cea mai mică idee dacă au discutat pentru că, repet, deja îmi este frică să o întreb fiindcă îi aduc aminte de o durere. Și atunci prefer să ocolesc subiectul cumva”, a explicat Oana Roman.

