Gina Pistol și Smiley vor să se mute în casa de la munte: „Trebuie să iau niște decizii cu Andrei”

Gina Pistol este nerăbdătoare să se mute în casa de la munte, un lucru la care visa de când era copil. Ea și Smiley au cumpărat deja terenul și urmează să înceapă construcția căsuței care le va fi cămin, departe de agitația orașului. Iată ce planuri au cei doi alături de fiica lor, Josephine.

Gina Pistol vrea să se mute la munte

Gina Pistol a vorbit despre terenul la munte pe care l-a cumpărat alături de Smiley, iar anul acesta vor să se apuce de construcția casei. Este o premieră pentru prezentatoarea MasterChef, care și-a făcut din construcția acestei case propriul său proiect de suflet.

Vedeta s-a arătat nerăbdătoare să se ocupe de toate detaliile, cu toate că este conștientă că îi va fi greu.

”Vreau să ne apucăm de casă, să ne construim o casă. Noi am luat un teren și la munte și vreau să fie proiectul ăsta casa mea de suflet. N-am mai construit niciodată o casă. Să o fac eu cum o simt eu și sunt foarte nerăbdătoare, sunt sigură că o să fie greu. Am avut o vară plină și anumite decizii trebuie să le iau împreună cu Andrei”, a spus Gina Pistol pentru Click.ro.

Ea a vorbit despre faptul că își dorește ca fiica ei să crească într-un mediu rural, înconjurată de animale, iar visul ei este să trăiască într-o casă departe de agitația orașului.

În urmă cu mai mult de 10 ani, Smiley și-a luat o casă în comuna Cernica, iar după ce s-a mutat cu Gina Pistol, aceasta s-a ocupat de renovări și reamenajări. Între timp, cei doi au decis să se mute și acum locuiesc în zona Băneasa.

Anul trecut, Gina povestea că a plecat în căutare de terenuri la munte.

„Am venit la munte ca să văd câteva terenuri, pentru că visul meu de când eram mică și săracă e să am o casă la munte și sper să găsesc ce-mi doresc”, spunea ea anul trecut.

Iată că visul i s-a împlinit, chiar dacă nu până la capăt. Și-a găsit terenul, iar acum nu mai are decât să înceapă construcția căsuței pe care o visează pentru ea și familia ei.

„Vreau o casă nu într-o zonă turistică, o casă într-o zonă așa mai retrasă, să stau cu bărbată-miu, să o creștem pe fiica noastră, pisici, câini, capre, oi, măgari, cai, ce-o fi pe acolo. Ce fain e la munte! Doamne, ce țară frumoasă avem!”, povestea Gina Pistol.

Și-a dat demisia de la Antena 1

În urmă cu doi ani, Gina Pistol și-a dat demisia de la Chefi la Cuțite și a renunțat și la Asia Express. Locul ei i-a fost luat de Irina Fodor.

Munca în televiziune e ceva care ocupă un loc special în sufletul meu. E ceva aparte, ce-mi place să fac cu drag și dacă vor exista noi propuneri, fie de la 1 ianuarie 2024 sau de la 15 mai 2024, le voi lua cu multă atenție în considerare. Dacă mă vor mai dori, mă voi întoarce”, spunea anul trecut vedeta.

Acum, vedeta prezintă MasterChef pe ProTv și este mai încântată ca niciodată.

„Pentru mine, MasterChef este o provocare care cred că a venit în cel mai bun moment. Dacă în 2013 eram în postura de concurent MasterChef, unde am simțit ce înseamnă să gătești sub presiunea probelor, acum, după mai bine de 10 ani, intru în rolul de gazdă a emisiunii. Sunt pregătită să împart toate bucuriile cu concurenții, să descopăr oameni frumoși și interesanți, dar și să trăiesc emoțiile ce vor umple platoul de filmare”, a spus Gina Pistol.

