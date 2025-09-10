Gina Pistol, fotografie nud pe plajă: „Ți-a furat Smiley costumul de baie?”

Gina Pistol a generat un val de reacții cu ultima postare de pe rețelele sociale. Prezentatoarea emisiunii MasterChef a publicat o fotografie nud pe plajă.

Gina Pistol, fotografie nud pe plajă

După ce a slăbit un număr impresionant de 8 kilograme în doar câteva săptămâni, Gina Pistol a publicat o fotografie nud pe plajă. Imaginea a generat un val de reacții preponderent pozitive. Vezi postarea în galeria foto de mai sus!

„Wow!! Ești dovada că frumusețea poate fi uimitoare și naturală, chiar și când ești mămică!”, a comentat cineva.

„Ți-a furat Smiley costumul de baie?”, a glumit altcineva.

„Superbă! Și celor care nu le convine, să dea scroll!”, a scris o altă persoană, căreia Gina i-a răspuns cu: „Asta zic și eu”.

Au existat și persoane care au criticat-o pe prezentatoarea de la Pro TV pentru expunere.

„Doamne feri, se strică de cap femeile astea de tot”, a comentat cineva. „ieczact!”, a replicat Gina.

Cum a slăbit Gina Pistol 8 kilograme

Gina Pistol a dezvăluit recent cum a reușit să slăbească opt kilograme în doar două săptămâni.

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”, a declarat Gina Pistol pentru Click.

