Cătălin Botezatu a spus de ce nu a fost Irinel Columbeanu invitat la prima prezentare de modă a fiicei lui, Irina: „Este firesc”

Cătălin Botezatu a explicat de ce Irinel Columbeanu nu a fost invitat la prima prezentare de modă a fiicei lui, Irina Columbeanu.

De ce nu a fost Irinel Columbeanu invitat la prima prezentare de modă a fiicei

Irinel Columbeanu (68 de ani) a fost dezamăgit să afle că fiica lui, Irina Columbeanu (18 ani), a venit în România fără să-l anunțe. Mai mult decât atât, tânăra de 18 ani a defilat pentru prima oară pe podium, însă tatăl ei nu a fost invitat la prezentare. Fostul milionar a aflat despre eveniment din presă.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi (pe Irina și pe nașul ei, Matei Miko – n.red.), dar nu mi-au răspuns”, a spus Columbeanu, pentru Cancan.ro.

Fostul milionar a mărturisit că s-ar fi dus la Cluj dacă ar fi știut despre eveniment de la Irina sau de la nașul ei.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte. Matei știe, el e organizatorul”, a spus Irinel Columbeanu.

„Este firesc”

Irina Columbeanu a urcat pentru prima oară pe podium la Transilvania Fashion Festival 2025, unde a prezentat colecția lui Cătălin Botezatu. După ce a văzut ce a declarat Irinel Columbeanu, designerul a explicat de ce fostul milionar nu a fost invitat la eveniment.

„În primul rând, locul în care se află Irinel este un loc special (un azil – n.red.). (…) Ei au o situație precară din punct de vedere al sănătății. Este firesc ca cei de acolo să nu își asume acest lucru, pentru că e vorba despre zbor, de patru zile grele, obositoare. (…) Mi-a zis: «Am venit în țară pentru tata, dar pentru că este și acest festival, am venit aici». Deci copilul nu are nicio vină, copilul a și ajuns între timp la Izvorani”, a declarat Cătălin Botezatu, în emisiunea „Un Show Păcătos”, de la Antena Stars.

