Monica Gabor, mesaj emoționant după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele lui Cătălin Botezatu: „O experiență minunată”

Irina Columbeanu a defilat la Transilvania Fashion Show, pentru a prezenta colecția lui Cătălin Botezatu. La scurt timp după ce fiica sa și-a făcut debutul pe podium, Monica Gabor i-a transmis un mesaj emoționant designerului, căruia i-a mulțumit pentru faptul că a făcut posibil acest lucru.

Irina Columbeanu, pe podium la Trasilvania Fashion Show

Irina Columbeanu (18 ani) a defilat pentru prima dată pe un podium, la prezentarea de modă a lui Cătălin Botezatu din cadrul Festivalului Transilvania Fashion Show ce s-a desfășurat la Cluj-Napoca.

Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu se află în vacanță în România, înainte de a-și începe studiile universitare. După ce a luat în considerare de a studia Medicina la Cluj, ea s-a răzgândit imediat ce a primit o ofertă de la New York University.

Cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion s-a desfășurat în perioada 11-14 septembrie, iar Cătălin Botezatu, unul dintre designerii participanți, a inclus-o pe Irina Columbeanu în prezentarea sa. Mândră de evoluția sa, tânăra a împărtășit pe rețelele sociale momente din culise, dar și de pe podium.

Monica Gabor, mesaj pentru Cătălin Botezatu

După ce fiica sa și-a făcut debutul pe podium, Monica Gabor i-a transmis un mesaj plin de mulțumiri lui Cătălin Botezatu.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a transmis fosta soție a lui Irinel Columbeanu.

Pe podiumul de modă, Irina Columbeanu a defilat și pentru alți designeri români, printre care Mariana Anghel, Cristiana Coca, Daria Capitanescu.

Reacția lui Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu a aflat din presă că fiica lui a defilat la Transilvania Fashion. Fostul om de afaceri, care locuiește într-un azil din Snagov, spune că dacă ar fi știut ar fi zburat imediat la Cluj pentru a o susține.

Acesta a precizat că a sunat-o pe Irina, dar și pe nașul său, Matei Miko, cel care a invitat-o pe Irina la eveniment și o găzduiește la Cluj, însă niciunul nu i-au răspuns la apeluri.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Cancan.

Fostul afacerist s-a arătat dezamăgit de faptul că fiica sa nu i-a dezvăluit planurile sale de a urca pentru prima dată pe un podium. Acesta a contactat-o și pe Monica Gabor, care i-a explicat că ea nu are nicio implicare în ceea ce s-a întâmplat.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”, a mai spus Irinel Columbeanu.

