Ivona Mihăescu s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura. Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu

Pe 13 septembrie, fiica lui Mugur Mihăescu și soțul ei au făcut și cununia religioasă, într-un eveniment plin de tradiții.
Vlad Gabura a fost înconjurat de prieteni și lăutari în timp ce s-a pregătit pentru nuntă. Pe de altă parte, pentru mireasă au cântat Axinte și trupa sa, în timp ce nașa i-a rupt turta deasupra capului, după cum spune tradiția. Emoționată, Ivona și-a strâns mama în brațe.
Cum a arătat rochia de mireasă a fiicei lui Mugur Mihăescu
Ivona Mihăescu a ales o rochie de mireasă în stil prințesă, cu mâneci lungi de dantelă și aplicații strălucitoare. După dansul mirilor, tânăra s-a schimbat într-o rochie albă, scurtă, cu mâneci lungi, la fel de strălucitoare ca prima rochie, de la biserică.
Potrivit Libertarea, după slujbă, mirii au urcat într-o mașină de epocă și au mers la o locație specială unde au făcut pozele de nuntă, iar apoi au mers la petrecere, unde au fost întâmpinați de invitații lor.