Ivona Mihăescu s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura. Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu

Ivona Mihăescu, fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit religios, în acest weekend, cu Vlad Gabura. Evenimentul, care a avut loc pe 13 septembrie, a fost unul de vis pentru fiica lui Mugur Mihăescu.

Ivona Mihăescu s-a căsătorit cu Vlad Gabura

Ivona Mihăescu și Vlad Gabura s-au logodit în anul 2023 în Marea Britanie, unde cei doi erau stabiliți.

„Logodită în orașul unde a început totul”, a scris atunci Ivona pe pagina ei de Instagram.

În iunie 2025, cei doi s-au cununat civil, evenimentul având loc în aer liber, în fața unei clădiri cu arhitectură istorică.

Pe 13 septembrie, fiica lui Mugur Mihăescu și soțul ei au făcut și cununia religioasă, într-un eveniment plin de tradiții.

Vlad Gabura a fost înconjurat de prieteni și lăutari în timp ce s-a pregătit pentru nuntă. Pe de altă parte, pentru mireasă au cântat Axinte și trupa sa, în timp ce nașa i-a rupt turta deasupra capului, după cum spune tradiția. Emoționată, Ivona și-a strâns mama în brațe.

Citește și: Care sunt cele mai mari regrete ale lui Mugur Mihăescu: „Nevasta mea câteodată mă ceartă” / Video

Citește și: Mugur Mihăescu, pe lista parlamentarilor care primeau bani de la stat pentru chirie, deși are o casă în Ilfov. Cum se apără deputatul AUR

Cum a arătat rochia de mireasă a fiicei lui Mugur Mihăescu

Ivona Mihăescu a ales o rochie de mireasă în stil prințesă, cu mâneci lungi de dantelă și aplicații strălucitoare. După dansul mirilor, tânăra s-a schimbat într-o rochie albă, scurtă, cu mâneci lungi, la fel de strălucitoare ca prima rochie, de la biserică.

Potrivit Libertarea, după slujbă, mirii au urcat într-o mașină de epocă și au mers la o locație specială unde au făcut pozele de nuntă, iar apoi au mers la petrecere, unde au fost întâmpinați de invitații lor.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Evelyne Vîlcu, soția lui Alexandru Ion. L-a cunoscut pe actor pe Tinder. „M-a cucerit și asta a fost!”

Citește și: „Maurice știe să judece oamenii. O să încerc și eu să învăț de la el.” Micutzu, detalii din culisele The Ticket și MCN podcast / Exclusiv

Rodica și Mugur Mihăescu, părinții miresei, au fost emoționați, dar și fericiți pentru fiica lor, pe durata întregului eveniment.

Soția fostului actor a îmbrăcat o rochie elegantă, strălucitoare, asortându-se cu costumul soțului ei, care a optat pentru un costum elegant cu cămașă albă și cravată în nunața ținutei Rodicăi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta Ivonei Mihăescu, fiica lui Mugur Mihăescu

Sursă foto: Instagram, Libertatea

Urmărește-ne pe Google News