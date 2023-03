Mugur Mihăescu a rămas în inimile românilor ca polițistul Garcea, care le aducea tuturor zâmbetul pe buze seara, după o zi lungă de muncă. Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, realizat de Cătălin Măruță, a vorbit despre cele mai mari regrete din viața sa.

Un actor cunoscut și îndrăgit de români, Mugur Mihăescu s-a retras în ultimii ani din viața publică, însă nu a fost nicio clipă uitat. Totuși, se pare că acesta și-a neglijat puțin viața de familie, în momentul în care s-a dedicat proiectelor profesionale.

Cele mai mari regrete ale lui Mugur Mihăescu

Mugur Mihăescu a recunoscut că are două mari regrete în această viață și ambele sunt legate de familia lui.

„Regretele vieții mele sunt două: 1. Că nu am mai putut să avem încă un copil, din cauze fizice pe vremea aia, RH-ul care nu se mai potrivea. Ăsta este unul dintre cele două regrete ale vieții mele. Al doilea mare regret este că nu am putut să stau mai mult cu ea când era mai mică. Nevasta mea câteodată mă ceartă, că-mi zice: ”Uite, cât timp îți petreci cu alți copii, cu copii mici, și cu fiica ta nu ai avut timp” pentru că a trebuit să stau mai mult plecat! Deci familia”, a mărturisit Mugur Mihăescu.

Secretul căsniciei de 30 de ani

Mugur Mihăescu este căsătorit de 30 de ani cu Rodica Mihăescu, femeia care i-a dăruit-o și pe singura sa fiică, Ivona.

Cei doi s-au căsătorit în anul 1994 și de atunci au fost de nedespărțit.

„Au trecut 40 de ani de când ne cunoaștem și 30 de ani de când suntem împruenă. Am fost colegi de liceu”, a afirmat actorul.

Întrebat de Cătălin Măruță care este secretul căsniciei sale îndelungate, Mugur a răspuns: „Ideea este următoarea: să fii fericit. Nu contează că ești într-o relație. Totul este să fii fericit, să îți găsești fericirea. Fiecare trebuie să știe care este rolul lui pe Pământ. Se întâmplă să fie și relații care durează și relații care nu durează”.

„În 2024 se împlinesc 30 de ani de căsătorie”, a precizat îndrăgitul actor care spune că fericirea lui se află în această relație pe care o are de aproape 40 de ani.

Câți bani primea Mugur Mihăescu pentru Vacanța Mare

Vacanța Mare a fost unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România, iar Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu au fost întotdeauna mândri de acest proiect al lor. Și cum a înregistrat atunci un real succes, Cătălin Măruță a fost curios să afle câți bani primea actorul.

„Dacă eram plătiți în funcție de câtă publicitate era, ar fi trebuit să fim plătiți triplu. Nu am fost. Ne-am negociat. Să zicem că după prima jumătate de an, am avut un prieten care m-a învățat tot ce înseamnă vânzări în televiziune și când m-am dus la Sârbu în primăvară să negociez al doilea sezon, a zis: „cine te-a învățat?” Nu contează cine m-a învățat, contează cât este acum. Și după al doilea an voi vreți să mă jecmăniți pe mine, uite cifrele! „Se vede că ai învățat ceva în televiziune”. El și acum este convins că cineva m-a învățat. Și are dreptate”, a povestit Mugur Mihăescu despre vremea când și-a negociat salariul.

Deși nu a vrut să dezvăluie care era salariul pe care el și Radu Pietreanu îl primeau, a spus, totuși, ce venituri a înregistrat Vacanța Mare din vânzări, pe parcursul celor opt sezoane.

„Am adus vreo sută de milioane de euro în 8 ani de Vacanța Mare din publicitate”, a precizat Mihăescu.

