Emily Burghelea, acuzată de Radu Ciucă că și-a înscenat accidentul din Bali. Ce spune despre Andreea Marin

Radu Ciucă a stârnit controverse cu o replică neașteptată în emisiunea „Sosurile lui Măruță”, făcând aluzie la accidentul grav suferit de Emily Burghelea în 2024. Declarația a uimit atât publicul, cât și pe Cătălin Măruță.

Radu Ciucă o acuză pe Emily Burghelea că și-a înscenat accidentul din Bali

Radu Ciucă a stârnit o adevărată furtună online după o remarcă controversată făcută în timpul emisiunii „Sosurile lui Măruță”. Într-un moment care părea unul de relaxare și umor, o simplă întrebare din partea prezentatorului Cătălin Măruță a reaprins un subiect sensibil legat de influencerița Emily Burghelea, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Totul a început cu o întrebare aparent inofensivă: cu cine ar face echipă Radu Ciucă la Asia Express? Măruță i-a oferit trei opțiuni – Jorge, Emily Burghelea sau Oase, câștigătorul sezonului doi al concursului. Fără să stea pe gânduri, Ciucă l-a ales pe Oase. Dar discuția nu s-a oprit aici.

„Păi și cu Emily nu te-ai duce? Că e descurcăreață”, a întrebat Măruță. Răspunsul lui Ciucă, însă, a luat pe toată lumea prin surprindere: „Nu, că sigur inventează vreun accident pe acolo, cine știe ce facem”.

Episodul care a marcat-o pe influenceriță

Replica lui Radu Ciucă a fost rapid interpretată ca o aluzie la accidentul grav prin care Emily Burghelea a trecut în vara anului 2024.

Influencerița se afla în Mauritius, într-un taxi, alături de nașa sa, când vehiculul lor a intrat frontal într-un TIR staționat neregulamentar. Impactul devastator a transformat mașina într-un morman de fiare, iar Emily Burghelea a suferit răni grave la față, inclusiv fracturi multiple – os zigomatic, etmoid, lacrimal și maxilar.

„Am intrat frontal într-un TIR. Am scăpat cu viață doar datorită lui Dumnezeu”, declara ea la scurt timp după incident.

Imaginile de la fața locului și cele ulterioare, cu Emily Burghelea având fața tumefiată și acoperită de bandaje, au impresionat profund publicul. Recuperarea a fost grea, necesitând mai multe operații și terapii de reabilitare, iar pe lângă traumele fizice, aceasta a vorbit deschis și despre impactul emoțional resimțit.

Într-un episod al podcastului „Acasă la Măruță”, ea a mărturisit că a avut presentimente legate de vacanța respectivă: „Dumnezeu voia să ne țină acasă”.

Reacțiile publicului la gluma lui Radu Ciucă

Declarația lui Ciucă a divizat opinia publică. Dacă unii au considerat că vorbele au fost doar o glumă neinspirată într-un context relaxat, alții au afirmat că este o remarcă insensibilă, care minimizează un eveniment traumatic, documentat și dureros.

Cătălin Măruță, deși vizibil surprins de răspunsul invitatului său, a ales să continue discuția fără a tensiona atmosfera.

Ce spune Radu Ciucă despre Andreea Marin

Un alt răspuns cu care a surprins Radu Ciucă a fost unul care a vizat-o direct pe Andreea Marin. Întrebat care este, după părerea lui, cea mai falsă persoană din showbiz, acesta a răspuns fără regrete: Andreea Marin.

Surprins, Cătălin Măruță l-a întrebat de ce spune acest lucru.

„Mi se pare că atunci când e la televizor încearcă să fie mult mai prietenoasă decât e în spatele camerelor. Așa mi se pare mie. Așa cred eu”, a explicat Radu Ciucă.

Sursă foto: Instagram

