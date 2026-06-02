Maia Trandafir, confesiuni dureroase despre momentul în care mama ei, Teo Trandafir, a fost la un pas de moarte: „Te pune pe niște gânduri pe care nu ți-ai imaginat că ai capacitatea să le ai la vârsta respectivă”

Maia Trandafir a vorbit despre momentul dificil în care mama ei, Teo Trandafir, a fost la un pas de moarte, în anul 2011. La acea vreme vreme, Maia avea doar 7 ani.

Maia Trandafir, confesiuni dureroase despre momentul în care mama ei, Teo Trandafir, a fost la un pas de moarte

Teo Trandafir și-a invitat fiica în podcastul ei, „Gând la gând cu Teo”. În teaserul ediției care va apărea miercuri, 3 iunie, Maia vorbește despre momentul în care mama ei a fost la un pas de moarte din cauza unei pancreatite acute. „Cum e să știi că singurul tău părinte urmează să dispară din viața ta?”, și-a întrebat prezentatoarea TV fiica.

„Nici măcar nu știam, de fapt, nimic. Acolo cred că a fost durerea cea mai mare. Nesiguranța fiecărei zile care trece. «De astăzi sunt orfan sau nu?» Noi am discutat, pe înțelesul meu, de devreme. Că noi suntem alese una pentru cealaltă. Că un copil adoptat este un copil adorat. Și atunci să nu știi ce se poate întâmpla în situația asta te pune pe niște gânduri pe care nu ți-ai imaginat că ai capacitatea să le ai la vârsta respectivă. M-am gândit inclusiv la plasament”, a fost răspunsul ei, care a emoționat-o pe Teo până la lacrimi.

Povestea adopției Maiei

La 36 de ani, viața lui Teo Trandafir a luat o turnură neașteptată, când a ales să o adopte pe Maia. „M-a sunat un prieten și mi-a zis: «Am în față o femeie care vrea să dea copilul spre adopție. Știi pe cineva?»”, a povestit Teo în trecut. Fără să stea pe gânduri, răspunsul ei a fost clar: „«Da, eu.» Eu știam sigur că e Maia”.

Decizia a fost luată din inimă, fără să se bazeze pe analize medicale sau alte detalii. „Toată lumea m-a certat că n-are analize, că nu știu dacă e fată sau băiat. Le-am spus: «Știu foarte bine cine e. E a mea.»” Pentru Teo, momentul în care Maia s-a născut a fost un dar divin care i-a schimbat viața.

Teo Trandafir nu a cunoscut-o niciodată pe mama biologică a Maiei

Teo a dezvăluit că nu și-a dorit niciodată să o cunoască pe mama biologică a Maiei, deși ar fi avut această posibilitate. „Mama Maiei sunt eu. Să fie sănătoasă (n.r. mama biologică), Doamne ajută! Niciodată n-am vrut s-o văd. N-am avut niciun resentiment, dar am preferat să fie așa.”

Adopția, spune Teo, nu este un act de «shopping». „Oamenii care își imaginează că adopția e un fel de shopping greșesc mult. Nu, copilul e al tău sau nu.” Această filozofie a definit întreaga poveste a vieții lor. Maia, acum o tânără independentă de 22 de ani, s-a mutat de acasă și își croiește propriul drum. Totuși, legătura specială cu mama sa rămâne neschimbată.

