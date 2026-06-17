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Ce gest emoționant a făcut Cătălin Măruță pentru un bărbat crescut la casa de copii: „Ne plângem prea des de ce nu avem”

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.  Actualizat 17.06.2026, 17:00
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Cătălin Măruță a făcut un gest emoționant pentru un bărbat de 50 de ani care a crescut la casa de copii. După ani de zile în care a prezentat emisiunea de pe PRO TV, acum, omul de televiziune se bucură de programul lui mai liber și de proiectele în mediul online. Mai mult, acum are timp să facă tot felul de lucruri. Așa a fost și cazul acum, când a putut să se ocupe de un caz care l-a impresionat. Iată ce a făcut Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță, impresionat de un bărbat crescut la orfelinat

Fostul prezentator a fost impresionat de povestea unui bărbat crescut la casa de copii. Florin are o poveste impresionantă, pentru că provine dintr-un mediu defavorizat, însă a reușit să facă o facultate și un master, iar acum vrea să urmeze un doctorat.

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Cătălin Măruță l-a întâlnit pe Florin într-o benzinărie din Alba Iulia și a fost impresionat de povestea lui. 

Soțul Andrei a postat un videoclip pe Instagram în care îl prezenta pe Florin urmăritorilor lui, spunându-le că este impresionant felul în care bărbatul nu a încetat niciodată să învețe.

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„Cred că ne plângem prea des de ce nu avem și prea rar ne uităm la oamenii care reușesc cu mult mai puțin decât am avut noi. În drum de la Alba Iulia spre Târgu Jiu, ne-am oprit să alimentăm. Acolo am întâlnit un om care m-a impresionat mai mult decât își poate imagina. Are 50 de ani. A crescut la casa de copii. Lucrează într-o benzinărie. A terminat Facultatea de Asistență Socială, și-a luat masterul în Psihologie, iar acum visează să facă doctoratul la București.

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Când mi-a povestit despre planurile lui, despre cât a muncit și despre cât de mult își dorește să meargă mai departe, i-am spus pe loc că îmi iau un angajament: îi voi plăti eu doctoratul în următorii trei ani”, a spus Cătălin Măruță. 

A decis să îl ajută să își împlinească visul

Măruță a decis pe loc să îl ajute pe Florin să își îndeplinească visul. 

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El a fost cu adevărat impresionat de Florin și de parcursul său academic, așa că a decis să îl ajute să își plătească doctoratul pentru următorii trei ani. 

Măruță spune că gestul lui nu vine din milă, ci din faptul că a fost impresionat de lupta pe care Florin o duce zilnic pentru a deveni mai bun.

Nu din milă. Nu pentru un gest spectaculos. Ci pentru că am văzut în fața mea un om care nu a încetat niciodată să creadă în educație și în șansa de a deveni mai bun. M-am gândit atunci câți dintre noi spunem uneori că e prea greu, că e prea târziu sau că nu mai are rost. Iar în fața mea era cineva care a pornit dintr-un loc în care mulți ar fi spus că șansele sunt minime și care, la 50 de ani, continuă să învețe și să viseze.

Nu pentru o funcție. Nu pentru un titlu. Nu pentru aplauze. Ci pentru că încă mai crede că fiecare etapă nouă a vieții poate aduce o versiune mai bună a lui. De multe ori spunem că viața nu ne-a oferit suficiente șanse. Dar există oameni care își construiesc singuri șansele, zi după zi, prin muncă, răbdare și determinare. Povestea lui mi-a amintit că adevărata forță nu stă în cât de ușor ți-a fost.

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Ci în faptul că mergi mai departe chiar și atunci când nimeni nu pariază pe tine. Și poate că asta este lecția pe care merită să o luăm cu noi: Nu e niciodată prea târziu să înveți. Nu e niciodată prea târziu să începi. Nu e niciodată prea târziu să visezi. Iar uneori, cei care ne inspiră cel mai mult sunt exact oamenii pe lângă care am fi trecut grăbiți, fără să le aflăm povestea”, a mai adăugat Măruță.

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