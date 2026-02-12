Cătălin Măruță a anunțat că echipa podcastului său, „Acasă la Măruță”, s-a mărit cu o fostă colegă de la Pro TV, alături de care a lucrat timp de 18 ani.

Cine este Peggy, femeia cu care Cătălin Măruță a lucrat 18 ani la Pro TV

Cătălin Măruță a rămas la începutul lunii februarie fără emisiunea „La Măruță”, pe care a prezentat-o timp de 18 ani la Pro TV. Show-ul a fost înlocuit de două seriale turcești, „La marginea lumii” și „Leyla”, și de emisiunea „Lecții de viață”. Acum, Măruță are mai mult timp pentru podcastul lui, „Acasă la Măruță”, a cărui echipă s-a mărit recent cu o fostă colegă de la Pro TV.

Cătălin a angajat-o pe Peggy, descrisă drept „discretă, dar esențială” pentru emisiunea „La Măruță”.

„Uneori, «acasă» nu e doar un loc. Sunt oamenii pe care îi aduni lângă tine, chiar și atunci când începe un capitol nou. Astăzi, Andra și Peggy s-au reîntâlnit pentru prima dată în noul spațiu al podcastului. Se știu de mult timp, din anii în care fiecare zi începea pe platou, dar momentul ăsta a avut ceva special… pentru că a însemnat un nou început, împreună.

Pentru mulți, Peggy a fost «femeia de curățenie a platoului». Pentru noi, a fost omul care, timp de 18 ani, a avut grijă de spațiul în care s-au spus mii de povești. Discretă, dar esențială. Și poate că cel mai frumos lucru este că nu mergem mai departe singuri.

Citește și: Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ultima ediție a emisiunii „La Măruță”: „Televiziunea din România se schimbă, emisiunile de divertisment s-au încheiat”. Ce a postat și Tavi Clonda

„Întotdeauna am crezut că valoarea unei echipe stă în oamenii care poate nu s-au văzut, dar au ținut totul în picioare”

Am avut lângă mine colegi care au fost trup și suflet 18 ani, oameni care astăzi continuă să fie implicați în alte proiecte, pentru că sunt foarte buni în ceea ce fac. Iar asta nu poate decât să mă bucure și să mă facă mândru de drumul nostru.

Bucuria de a fi la podcastul „Acasă la Măruță” vine din lucruri mici: o îmbrățișare sinceră, o mână întinsă, respect pentru fiecare om care a făcut parte din poveste. Și da… întotdeauna am crezut că valoarea unei echipe nu stă doar în lumina reflectoarelor, ci și în oamenii care poate nu s-au văzut, dar au ținut totul în picioare. Bine ai venit, Peggy”, a transmis Cătălin Măruță, în mediul online.

Ce a făcut prezentatorul în prima zi fără emisiunea „La Măruță”

9 februarie 2026 a marcat prima zi fără emisiunea „La Măruță”. Într-un videoclip publicat pe Facebook, Cătălin apare pe celebra canapea alături de colegul său, Radu Ciucă, împărtășind amintiri și planuri.

Tot în acea zi, Măruță și-a respectat o promisiune făcută copiilor săi: să îi ia de la școală. „Azi, la ora 15:00, am fost la școală să-mi iau copiii. Așa cum le-am promis. Sunt promisiuni mici care schimbă tot.” Eva, cea mai entuziasmată dintre cei doi, i-a sărit în brațe când l-a văzut. „Sunt clipe care îți aduc aminte cine ești, cu adevărat”, a adăugat prezentatorul.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News