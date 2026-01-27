Cătălin Măruță, întrebat de fiica lui, Eva, de ce emisiunea „La Măruță” nu va mai fi la Pro TV. Cum a răspuns prezentatorul: „Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani?”

Cătălin Măruță i-a explicat fiicei lui, Eva, de ce emisiunea „La Măruță” dispare de la Pro TV din 6 februarie. Schimbarea marchează un nou început pentru prezentator și familia lui.

Răspunsul lui Cătălin Măruță când a fost întrebat de fiica lui, Eva, de ce emisiunea „La Măruță” nu va mai fi la Pro TV

Cătălin Măruță încheie un capitol important din carieră odată cu decizia Pro TV de a anula emisiunea „La Măruță” după 18 ani. Într-un episod special al podcastului „Acasă la Măruță”, Cătălin a fost intervievat chiar de fiica lui, Eva. Printre altele, Eva l-a întrebat pe tatăl ei de ce emisiunea lui a fost scoasă de pe post.

„Podcastul ăsta s-a născut dintr-un cadou de ziua mea. Și a ieșit o conversație așa cum e viața noastră: simplă, sinceră, plină de întrebări puse cu inima”, a explicat Cătălin, potrivit Libertatea. Discuția lor a fost centrată pe schimbări, curaj și încredere.

„Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani?”

Momentul culminant al interviului a fost întrebarea Evei: „De ce nu mai ești la Pro TV?”. Răspunsul prezentatorului a venit cu o lecție despre acceptarea schimbării. „Nu mai sunt la Pro TV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV? Pentru că am făcut lucruri care mi-au plăcut. Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum”, a explicat Cătălin.

Eva a recunoscut că vestea a fost dificilă atât pentru ea, cât și pentru familia lor, în special pentru mama lui Cătălin. „Nu știu cum m-am simțit atunci, dar m-am simțit un pic supărată. Mica era foarte, foarte dezamăgită. Și mai ales că n-o vedeam pe ea, mă simțeam mai prost, pentru că știam ce durere e pentru ea”, a spus Eva.

Andreea Esca l-a sunat pe Cătălin Măruță

Decizia Pro TV de a anula proiectul „La Măruță” a atras reacții din partea colegilor din industrie. După ce știrea a fost făcută publică, Cătălin a primit numeroase apeluri de la prieteni și colegi, inclusiv un apel de la Andreea Esca.

„Să știi că au fost foarte mulți colegi. Și sunt foarte mulți colegi cărora le mulțumesc pentru telefoanele pe care mi le-au dat. Cred că primul telefon l-am primit de la Andreea Esca. Dar foarte mulți oameni care, și nici nu s-a terminat contractul meu cu ProTV, m-au sunat să-mi propună emisiuni de televiziune, lucruri legate de radio, de online, lucruri incredibile. Și mi-am dat seama că înseamnă că am făcut niște lucruri bune dacă ei s-au gândit la mine”, a spus prezentatorul.

