Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții „Românii au talent”, sezonul 16: „Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună” / Exclusiv

Andra, alături de colegii ei de la „Românii au talent”, dar și de Cătălin Măruță, au vizionat prima ediție a sezonului 16, în familia Pro TV.

Andra, Andi Moisescu, Carmen Tănase și Smiley au fost prezenți vineri seara, la evenimentul organizat de Pro Tv cu ocazia difuzării primei ediții „Românii au talent”, sezonul 16. Jurații au vizionat episodul alături de jurnaliști și câțiva membri ai echipei, dar și de Cătălin Măruță, care a venit să-și susțină soția.

Andra, susținută de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții „Românii au talent”, sezonul 16, în familia Pro Tv

Sezon nou, siluetă nouă pentru Andra, care a făcut senzație, vineri seara, în cadrul evenimentului. Jurata „Românii au talent” a îmbrăcat o pereche de pantaloni din piele pe care a asortat-o cu un sacou, ținută care i-a pus în evidență silueta zveltă. Artista a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, că a mai pus câteva kilograme pe ea de când s-a apucat serios de pilates.

În cadrul aceluiași interviu, Andra a vorbit și despre ce înseamnă „Românii au talent” pentru ea, ce amintiri de neuitat o leagă de acest proiect, dar și despre ce planuri și-a făcut pentru acest an. În februarie își dorește să plece în vacanță alături de copiii și de Cătălin Măruță, acum că el va încheia emisiunea „La Măruță”, la Pro Tv și va avea poate mai mult timp pentru familie.

Vineri seara, Cătălin Măruță a fost prezent la evenimentul organizat de Pro Tv, a râs și a povestit cu colegii de trust, însă nu înainte de a-și îmbrățișa și săruta soția.

Andra Măruță: „Românii au talent e și cea mai iubită emisiune din România”

Andra Măruță, un nou sezon „Românii au talent”! Sunt atâția ani din viața ta…

Chiar da! La mine s-au adunat foarte multe amintiri, pentru că eu, în primul sezon, am fost însărcinată cu David. Și așa am început, practic, „Românii au talent”. Țin minte de grija colegilor, eram la Timișoara, prima preselecție a fost la Timișoara, aveam o rochie verde, țin minte, Doamne, ce frumos a fost! Și colegii care știau că sunt însărcinată, aveau grijă să nu cad pe scări sau să pățesc ceva. Foarte, foarte multe amintiri și foarte frumos așa… tot ce s-a întâmplat cu oamenii din echipă.

Eu mă simt ca în familie când vin aici, când îmi văd colegii.

Grija colegilor de la primul sezon s-a păstrat până la sezonul 16?

S-a păstrat. Bine, au mai plecat oameni, dar cei care au rămas, am rămas ca o familie. Când ne vedem avem impresia că… Uite, când îl văd pe Andi Moisescu, am impresia că văd pe cineva din familia mea, știi? Pentru că e de atâția ani lângă mine acolo.

Și cu Bobo am o relație bună, și cu Carmen, cu care mă știam deja de înainte, am cântat împreună, am fost la spectacolele ei.

Faptul că e lângă mine acolo, pentru mine e o mândrie, o bucurie să am lângă mine o colegă atât de șmecheră și atât de iubită de oameni.

E o bucurie să împarți și să mai fie o femeie care să înțeleagă momentele de emoție, de slăbiciune. Trecem prin toate momentele. Asta e, de fapt, „Românii au talent”.

Ce reușește o emisiune ca „Românii au talent” – de-asta cred că e și cea mai iubită emisiune din România – să te ducă prin toate stările, să râzi copios, să plângi pentru că auzi tot felul de povești, să te emoționezi.

Andra, susținută de Cătălin Măruță și de copii, acasă, atunci când ține dietă: „Toată casa după mine ca să nu poftesc la ceva, sunt toți alături de mine”

E foarte interesant. Și să descoperi că după 15 sezoane, în 16‑lea mai poți fi impresionat și uimit de ce vezi!

Sezon nou, silueta nouă! Când ne-am văzut dată trecută, la filmările de Revelion, spuneai că ai slăbit vreo 10 kilograme. De atunci și până acum ai mai dat jos au ai stagnat?

Nu sunt mai slabă. Chiar m-am îngrășat 3,5 kg, dar 2,5 kilograme sunt de mușchi. M-am apucat de pilates și probabil de asta se vede diferit că s-a mai aranjat puțin corpul. Fac pilates de drag, nu ca să demonstrez ceva.

Am descoperit, am fost o dată de curiozitate, era undeva aproape de casa mea și zic „hai, mă, chiar așa o fi, hai să încerc”. Și am dat de niște oameni frumoși acolo, o profesoară faină cu care fac pilates și la care, efectiv, mi-e drag să mă duc și să fac mișcare cu ea. Și fac de fiecare dată febră musculară, deci pesemne că reacționează corpul.

Și alimentația? Ții vreo dietă?

Alimentația… cât pot. Uită-te ce mi-am pus acum, să nu râzi, uită-te ce am pe telefon. Cum ar trebui să arate farfuria, jumătate de farfurie salată și cealaltă jumătate până la ora 16.00 împărțită carbohidrați, din care îți zice că n-ar trebui cartofi prăjiți, adică poți să mănânci puțin, uite. Și carne, pește, proteină. Nu pot să zic că-mi iese de fiecare dată, dar, uite, în vară mi-a fost mai ușor pentru că am mâncat fructe, salate, mi-am luat dulcele de acolo și nu simțeam nevoia, neapărat, fiind cald.

În iarnă, în schimb, sunt nebunită după a mânca o gogoașă, o felie de pâine cu unt, nu știu de ce. Dar nu-mi fac griji și chiar am susținere din partea familiei. Când țin eu dietă, toată casa după mine, cumva, ca să nu poftesc la ceva, sunt toți alături de mine.

Mănâncă pe ascuns?

Nu, chiar nu. Adică ne facem pofta, eu când țin dietă, nu pot să zic că țin tot. Uite, am venit acum la filmare, am gustat dintr-o gogoașă. Dar peste zi n-am mai mâncat altceva dulce.

Și când ții dietă acasă, cumva se aliniază toți.

Da, pentru că facem carne la cuptor cu niște legume, mănâncă toată casa. Nu mănânc pâine. E mai simplu așa.

Ce spune Andra despre plecarea lui Cătălin Măruță, de la Pro Tv

Ce face Cătălin?

Bine, foarte bine.

Spunea Carmen Tănase că a fost la piesele ei, la teatru.

Am fost la „Dragi părinți”, la care am râs… Doamne, asta a fost ultima la care am fost, acum o săptămână. Pe 2 februarie se joacă iar. Vreau încă o dată să merg cu copiii. Noi aveam locuri și cu ei, dar nu s-a simțit bine David, îl durea capul. Am luat niște prieteni și ne-am dus.

Noi trebuie să mai mergem încă o dată cu ei, e prea tare. Și actorii, și Carmen, și toți! Ne-am și dus după, la ei, și i-am felicitat, a fost foarte frumos și mă bucur, uite, de lucruri de genul acesta, că putem să facem în sfârșit, într-un final, mai multe lucruri împreună.

Andra: „Trebuie să le iei cum vin, cum ți le dă viața. Eva a fost foarte bucuroasă și i-a zis, «Tati, acum o să poți să vii să mă iei de la școală la ora 15.00, că tu la 15.00 începeai emisiunea»”

Mi se pare că întotdeauna, în orice situație, trebuie să privești partea bună a lucrurilor. Sigur că te gândești cu drag la tot ce s-a întâmplat, cu părere de rău că, uite, echipa, că așa… Dar, până la urmă, trebuie să le iei cum vin, știi? Și cum ți le dă viața.

Înseamnă că acum Cătălin are mai mult timp și pentru voi, pentru familie?

Eva a fost foarte bucuroasă și i-a zis, „«Tati, acum o să poți să vii să mă iei de la școală la ora 15.00, că tu la 15.00 începeai emisiunea»”.

Ce planuri ai pentru anul acesta?

O să am concertul Tradițional în perioada sărbătorilor de Paște, chiar imediat după. O să anunț, probabil, săptămâna viitoare pe rețelele de socializare. La asta lucrez acum.

În iarnă o să fie concertele de colinde, de care mă apuc din august, septembrie.

Concertul Tradițional îl fac odată la doi ani și poate la anul, în primăvară, o să fac un concert de muzică ușoară. Nu știu încă, dar cam astea sunt planurile.

Vacanță?

Vacanță o să avem una în februarie, că au copiii o săptămână, și probabil vom pleca o săptămână undeva. În sfârșit putem pleca împreună.

Foto: Unica.ro / Pro TV

