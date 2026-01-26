  MENIU  
Home > Vedete > Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții „Românii au talent”, sezonul 16: „Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună” / Exclusiv

Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții „Românii au talent”, sezonul 16: „Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.  Actualizat 26.01.2026, 17:00

Andra, alături de colegii ei de la „Românii au talent”, dar și de Cătălin Măruță, au vizionat prima ediție a sezonului 16, în familia Pro TV.

Andra, Andi Moisescu, Carmen Tănase și Smiley au fost prezenți vineri seara, la evenimentul organizat de Pro Tv cu ocazia difuzării primei ediții „Românii au talent”, sezonul 16. Jurații au vizionat episodul alături de jurnaliști și câțiva membri ai echipei, dar și de Cătălin Măruță, care a venit să-și susțină soția.

Andra, susținută de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții „Românii au talent”, sezonul 16, în familia Pro Tv

Sezon nou, siluetă nouă pentru Andra, care a făcut senzație, vineri seara, în cadrul evenimentului. Jurata „Românii au talent” a îmbrăcat o pereche de pantaloni din piele pe care a asortat-o cu un sacou, ținută care i-a pus în evidență silueta zveltă. Artista a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, că a mai pus câteva kilograme pe ea de când s-a apucat serios de pilates.

În cadrul aceluiași interviu, Andra a vorbit și despre ce înseamnă „Românii au talent” pentru ea, ce amintiri de neuitat o leagă de acest proiect, dar și despre ce planuri și-a făcut pentru acest an. În februarie își dorește să plece în vacanță alături de copiii și de Cătălin Măruță, acum că el va încheia emisiunea „La Măruță”, la Pro Tv și va avea poate mai mult timp pentru familie.

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Recomandarea zilei

Vineri seara, Cătălin Măruță a fost prezent la evenimentul organizat de Pro Tv, a râs și a povestit cu colegii de trust, însă nu înainte de a-și îmbrățișa și săruta soția.

Andra Măruță: „Românii au talent e și cea mai iubită emisiune din România”

Andra Măruță, un nou sezon „Românii au talent”! Sunt atâția ani din viața ta…

Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Recomandarea zilei

Chiar da! La mine s-au adunat foarte multe amintiri, pentru că eu, în primul sezon, am fost însărcinată cu David. Și așa am început, practic, „Românii au talent”. Țin minte de grija colegilor, eram la Timișoara, prima preselecție a fost la Timișoara, aveam o rochie verde, țin minte, Doamne, ce frumos a fost! Și colegii care știau că sunt însărcinată, aveau grijă să nu cad pe scări sau să pățesc ceva. Foarte, foarte multe amintiri și foarte frumos așa… tot ce s-a întâmplat cu oamenii din echipă.

Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții Românii au Talent (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 16)

Eu mă simt ca în familie când vin aici, când îmi văd colegii.

Grija colegilor de la primul sezon s-a păstrat până la sezonul 16?

S-a păstrat. Bine, au mai plecat oameni, dar cei care au rămas, am rămas ca o familie. Când ne vedem avem impresia că… Uite, când îl văd pe Andi Moisescu, am impresia că văd pe cineva din familia mea, știi? Pentru că e de atâția ani lângă mine acolo.

Și cu Bobo am o relație bună, și cu Carmen, cu care mă știam deja de înainte, am cântat împreună, am fost la spectacolele ei.

Faptul că e lângă mine acolo, pentru mine e o mândrie, o bucurie să am lângă mine o colegă atât de șmecheră și atât de iubită de oameni.

E o bucurie să împarți și să mai fie o femeie care să înțeleagă momentele de emoție, de slăbiciune. Trecem prin toate momentele. Asta e, de fapt, „Românii au talent”.

Ce reușește o emisiune ca „Românii au talent” – de-asta cred că e și cea mai iubită emisiune din România – să te ducă prin toate stările, să râzi copios, să plângi pentru că auzi tot felul de povești, să te emoționezi.

Andra, susținută de Cătălin Măruță și de copii, acasă, atunci când ține dietă: „Toată casa după mine ca să nu poftesc la ceva, sunt toți alături de mine”

E foarte interesant. Și să descoperi că după 15 sezoane, în 16‑lea mai poți fi impresionat și uimit de ce vezi!

Sezon nou, silueta nouă! Când ne-am văzut dată trecută, la filmările de Revelion, spuneai că ai slăbit vreo 10 kilograme. De atunci și până acum ai mai dat jos au ai stagnat?

Nu sunt mai slabă. Chiar m-am îngrășat 3,5 kg, dar 2,5 kilograme sunt de mușchi. M-am apucat de pilates și probabil de asta se vede diferit că s-a mai aranjat puțin corpul. Fac pilates de drag, nu ca să demonstrez ceva.

Am descoperit, am fost o dată de curiozitate, era undeva aproape de casa mea și zic „hai, mă, chiar așa o fi, hai să încerc”. Și am dat de niște oameni frumoși acolo, o profesoară faină cu care fac pilates și la care, efectiv, mi-e drag să mă duc și să fac mișcare cu ea. Și fac de fiecare dată febră musculară, deci pesemne că reacționează corpul.

Citește și – Andra, mesaj în lacrimi despre anularea emisiunii „La Măruță”: „Îmi cer scuze că plâng”

Citește și – Ce se va difuza la Pro TV în locul emisiunii „La Măruță” și ce spune postul despre Andra și juriul „Românii au talent”

Citește și – Fanul obsedat de Andra revine cu mesaje bizare după ce a fost eliberat de la Psihiatrie. Familia Măruță are ordin de protecție împotriva lui

Citește și – Andra și Cătălin Măruță, vacanță alături de o vedetă din showbiz. Unde au fugit după ce au muncit în noaptea de Revelion: „Zăpadă ca altădată. Așa ne-am dorit începutul de an”

Și alimentația? Ții vreo dietă?

Alimentația… cât pot. Uită-te ce mi-am pus acum, să nu râzi, uită-te ce am pe telefon. Cum ar trebui să arate farfuria, jumătate de farfurie salată și cealaltă jumătate până la ora 16.00 împărțită carbohidrați, din care îți zice că n-ar trebui cartofi prăjiți, adică poți să mănânci puțin, uite. Și carne, pește, proteină. Nu pot să zic că-mi iese de fiecare dată, dar, uite, în vară mi-a fost mai ușor pentru că am mâncat fructe, salate, mi-am luat dulcele de acolo și nu simțeam nevoia, neapărat, fiind cald.

În iarnă, în schimb, sunt nebunită după a mânca o gogoașă, o felie de pâine cu unt, nu știu de ce. Dar nu-mi fac griji și chiar am susținere din partea familiei. Când țin eu dietă, toată casa după mine, cumva, ca să nu poftesc la ceva, sunt toți alături de mine.

Mănâncă pe ascuns?

Nu, chiar nu. Adică ne facem pofta, eu când țin dietă, nu pot să zic că țin tot. Uite, am venit acum la filmare, am gustat dintr-o gogoașă. Dar peste zi n-am mai mâncat altceva dulce.

Și când ții dietă acasă, cumva se aliniază toți.

Da, pentru că facem carne la cuptor cu niște legume, mănâncă toată casa. Nu mănânc pâine. E mai simplu așa.

Ce spune Andra despre plecarea lui Cătălin Măruță, de la Pro Tv

Ce face Cătălin?

Bine, foarte bine.

Spunea Carmen Tănase că a fost la piesele ei, la teatru.

Am fost la „Dragi părinți”, la care am râs… Doamne, asta a fost ultima la care am fost, acum o săptămână. Pe 2 februarie se joacă iar. Vreau încă o dată să merg cu copiii. Noi aveam locuri și cu ei, dar nu s-a simțit bine David, îl durea capul. Am luat niște prieteni și ne-am dus.

Noi trebuie să mai mergem încă o dată cu ei, e prea tare. Și actorii, și Carmen, și toți! Ne-am și dus după, la ei, și i-am felicitat, a fost foarte frumos și mă bucur, uite, de lucruri de genul acesta, că putem să facem în sfârșit, într-un final, mai multe lucruri împreună.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Andra: „Trebuie să le iei cum vin, cum ți le dă viața. Eva a fost foarte bucuroasă și i-a zis, «Tati, acum o să poți să vii să mă iei de la școală la ora 15.00, că tu la 15.00 începeai emisiunea»”

Mi se pare că întotdeauna, în orice situație, trebuie să privești partea bună a lucrurilor. Sigur că te gândești cu drag la tot ce s-a întâmplat, cu părere de rău că, uite, echipa, că așa… Dar, până la urmă, trebuie să le iei cum vin, știi? Și cum ți le dă viața.

Înseamnă că acum Cătălin are mai mult timp și pentru voi, pentru familie?

Eva a fost foarte bucuroasă și i-a zis, „«Tati, acum o să poți să vii să mă iei de la școală la ora 15.00, că tu la 15.00 începeai emisiunea»”.

Ce planuri ai pentru anul acesta?

O să am concertul Tradițional în perioada sărbătorilor de Paște, chiar imediat după. O să anunț, probabil, săptămâna viitoare pe rețelele de socializare. La asta lucrez acum.

În iarnă o să fie concertele de colinde, de care mă apuc din august, septembrie.

Concertul Tradițional îl fac odată la doi ani și poate la anul, în primăvară, o să fac un concert de muzică ușoară. Nu știu încă, dar cam astea sunt planurile.

Vacanță?

Vacanță o să avem una în februarie, că au copiii o săptămână, și probabil vom pleca o săptămână undeva. În sfârșit putem pleca împreună.

Foto: Unica.ro / Pro TV

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Yasmin Awad după ce a fost trimisă acasă de la Survivor România 2026. A stat trei săptămâni în show-ul de la Antena 1
Fanatik
Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni
Gigi Becali, anunț despre plecarea lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! A spus totul în fața bazei de pregătire din Berceni
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Click.ro
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Citește și...
Soția lui Daniel Pancu, surprinsă alături de o legendă a Rapidului, la FCSB – CFR Cluj
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi făcut gestul...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cod portocaliu de vreme severă. Precipitații abundente și viscol în mai multe județe
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu rămân fără emisiune. Antena 1 a anulat „Survivor: Povești din junglă”
Gabriela Cristea revine pe micile ecrane? Vedeta ar putea să îi ia locul lui Cătălin Măruță și să prezinte o celebră emisiune
Nicolae Lupșor, primele declarații după eliminarea de la Desafio: Aventura. "I-am cedat locul meu lui Rafa pentru că mi s-a sfâșiat sufletul când am văzut cum plângea. Când eram de vârsta lui, nimeni nu mi-a dat o șansă" / Exclusiv
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Cine este medicul Marius Sava. Drama din copilărie care l-a împins spre medicină. Apare în emisiunea lui Măruță, e celebru pe TikTok și e unul dintre cei mai iubiți tineri medici

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Kim Vo, celebrul stilist al vedetelor de la Hollywood, a murit. Avea 55 de ani
Kim Vo, celebrul stilist al vedetelor de la Hollywood, a murit. Avea 55 de ani
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Elle
Victoria Beckham „se simte trădată” de acuzațiile șocante ale fiului său Brooklyn și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
Victoria Beckham „se simte trădată” de acuzațiile șocante ale fiului său Brooklyn și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere. Gestul superb făcut de artistă: „N-am scris un mesaj…” Video
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere. Gestul superb făcut de artistă: „N-am scris un mesaj…” Video
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. "Un motiv în plus să trăiești!" Sasha are 10 ani
Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. "Un motiv în plus să trăiești!" Sasha are 10 ani
Moldo și Kira au făcut următorul pas în relație, după finala sezonului 4 "Casa Iubirii". "Chiar e frumos!" Anunțul celor doi
Moldo și Kira au făcut următorul pas în relație, după finala sezonului 4 "Casa Iubirii". "Chiar e frumos!" Anunțul celor doi
A murit George Nicolae Onea. Cauza morții rapperului de 44 de ani
A murit George Nicolae Onea. Cauza morții rapperului de 44 de ani
Ce s-a întâmplat cu asigurarea de viață a lui Felix Baumgartner. La cine au ajuns cei 500 de milioane de euro
Ce s-a întâmplat cu asigurarea de viață a lui Felix Baumgartner. La cine au ajuns cei 500 de milioane de euro
Observator News
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
Libertatea pentru Femei
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce trebuie să mănânci după 50 de ani. Alimente esențiale și cum să planifici mesele săptămânal „ca la carte”
Ce trebuie să mănânci după 50 de ani. Alimente esențiale și cum să planifici mesele săptămânal „ca la carte”
Doliul după animalul de companie, la fel de intens și durabil ca după un om. Durerea este reală, nu doar „o tristețe”, iar știința începe să o recunoască
Doliul după animalul de companie, la fel de intens și durabil ca după un om. Durerea este reală, nu doar „o tristețe”, iar știința începe să o recunoască
4 zodii care ies din ceața problemelor pe 26 ianuarie 2026! Urmează 14 ani de energie bună și curaj. Vezi dacă ești pe lista norocoșilor!
4 zodii care ies din ceața problemelor pe 26 ianuarie 2026! Urmează 14 ani de energie bună și curaj. Vezi dacă ești pe lista norocoșilor!
Diabetul, pandemia tăcută care afectează 537 de milioane de oameni. Cele 6 semne banale ce pot fi primele semne de alarmă pentru sănătatea ta
Diabetul, pandemia tăcută care afectează 537 de milioane de oameni. Cele 6 semne banale ce pot fi primele semne de alarmă pentru sănătatea ta
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Nu Mihaela, nu Andreea. Cine a fost, de fapt, marea iubire a lui Ștefan Bănică Jr.
Nu Mihaela, nu Andreea. Cine a fost, de fapt, marea iubire a lui Ștefan Bănică Jr.
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton