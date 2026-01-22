Nicolae Lupșor, primele declarații după eliminarea de la Desafio: Aventura. „I-am cedat locul meu lui Rafa pentru că mi s-a sfâșiat sufletul când am văzut cum plângea. Când eram de vârsta lui, nimeni nu mi-a dat o șansă” / Exclusiv

Nicolae Lupșor a fost eliminat de la Desafio: Aventura la cerere! Concurentul a câștigat duelul cu Rafael, însă lacrimile celui din urmă l-au făcut să-i cedeze locul în competiție.

Gestul lui Nicolae Lupșor, acela de a părăsi Desafio: Aventura, a fost aplaudat de o parte din concurenți, dar nu de toți. Spre exemplu, Bettyshor, colegă de echipă cu Nicolae, e de părere că gestul lui, de a pleca din concurs, se poate traduce ca o lipsă de respect față de toată echipa.

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, Nicolae a mărturisit cum a fost experiența Desafio: Aventura, dar și cum l-au emoționat lacrimile lui Rafael când a pierdut duelul în fața lui.

Nicolae Lupșor: „I-am cedat locul meu lui Rafa pentru că mi s-a sfâșiat sufletul când am văzut cum plângea”

Nicolae, duelul de eliminare de marți seară a fost extrem de tensionat. Cum te-ai simțit înainte și în timpul duelului cu Rafael Szabo?

În duelul de eliminare, da. A fost foarte intens, dar m-am bucurat că m-am duelat cu un atlet de categoria lui Rafael. Înainte să încep duelul cu Rafael eu m-am simțit încrezător și știam că o să fie o competiție intensă și cu presiune. Dar eu sunt învățat cu presiuni pentru că toate competițiile mele sportive au fost similare în ceea ce privește tensiunea, presiunea.

Ai câștigat duelul cu Rafael Szabo, dar totuși i-ai cedat locul în competiție. Ce te-a determinat să iei această decizie?

Da, am câștigat duelul cu Rafael Szabo pentru că sunt o fire foarte competitivă. I-am cedat locul meu lui Rafa pentru că mi s-a sfâșiat sufletul când am văzut cum plângea pentru că l-am scos afară din joc și nu poate să își mai împlinească visul dacă pleca din Desafio.

Cunoșteam dinainte de duel situația lui personală, drama lui prin care a trecut. Dar în acel moment mi-au dat lacrimile pentru că mă puneam în situația lui. Când eram de vârsta lui și nimeni nu mi-a dat o șansă. A trebuit să lupt toată viața fără niciun ajutor pentru a ajunge acolo unde sunt acum.

Ce spune Nicolae Lupșor despre Bettyshor și Ian, după ce a vazut comentariile lor la adresa lui: „Sunt două persoane slabe și în echipă, și în viața de zi cu zi”

A fost un gest care a surprins întreaga echipă. Cum ai reacționat când ai văzut furia colegilor tăi, Bettyshor și Ian?

Sincer, nu mi-a păsat, sunt două persoane foarte invidioase și geloase pe succesul altuia, și din punctul meu de vedere sunt două persoane slabe și în echipă, și în viața de zi cu zi. Nu suportă ca altcineva să fie mai buni ca ei.

Ai simțit vreodată că decizia ta ar putea fi interpretată greșit de public sau de coechipieri?

Când am luat decizia să îi cedez locul meu lui Rafael, nu m-am gândit nicio clipă ce o să spună lumea despre această decizie. Sunt o persoană care face ceea ce simte, pe moment. Nu fac niciodată ceva pentru a atrage atenția publică.

Care a fost cea mai grea provocare pe care ai întâmpinat-o în competiție și cum ai reușit să o depășești?

Cea mai grea provocare în competiția Desafio: Aventura a fost aceea că nu am avut persoane competente și la înălțimea mea din punct de vedere sportiv. Pentru a da 101 % pe traseele sportive. Când au fost probe de forță, datorită mie le-am câștigat pe TOATE!

„Gestul meu ar trebui să le dea o lecție de viață tuturor pentru a fi mai buni. Nu judecați o persoană înainte de a o cunoaște”

Există vreun moment din competiție care te-a făcut să te simți cu adevărat mândru de tine?

Au fost multe momente în competiție în care am fost mândru de mine. După fiecare probă de forța unde nu depindeau de strategiile lor, o făceam și câștigam, în mare parte, datorită mie. Chiar și colegii mei de echipă, de la Norocoși, au confirmat asta.

Crezi că gestul tău va fi amintit ca unul nobil sau controversat? Cum ai vrea să fie perceput de fani?

Gestul meu ar trebui să le dea o lecție de viață tuturor pentru a fi mai buni. Nu judecați o persoană înainte de a o cunoaște. Aș vrea să fiu perceput ca un bărbat luptător, disciplinat, ambițios, un om care nu se dă bătut indiferent de circumstanțe.

Foto: Pro Tv

