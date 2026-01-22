Adela Popescu și-a dat de gol soțul pe internet. Ce a făcut Radu Vâlcan a lăsat-o fără cuvinte: „Ce credeți că am găsit?”

Adela Popescu a postat pe internet o întâmplare petrecută în urmă cu câțiva ani, pe vremea când era însărcinată cu unul dintre băieții săi. Actrița a decis să își facă soțul de râs pe internet, povestindu-le oamenilor ce a putut să facă Radu Vâlcan, atunci când aceștia s-au mutat în casă nouă.

Adela Popescu, dezvăluire despre ce a făcut soțul ei când s-au mutat în casă nouă

Adela Popescu a dezvăluit ce a făcut Radu Vâlcan în urmă cu 10 ani, când s-au mutat în casă nouă. Ea a povestit oamenilor de pe internet cum soțul ei a dat afară un dulap în care se afla și un seif cu multe lucruri valoroase.

„Ajungând zilele trecute la folderul 2016 mi-am amintit de o întâmplare pe care nu pot să nu v-o povestesc. Înainte să nasc, așa cum v-am spus anterior, am renovat locuința noastră de atunci. Mare parte din haine și mobilier le-am trimis la Susani.

În ziua în care s-a făcut transportul eu nu eram acasă. @raduvalcan a rămas responsabil să pună umărul și să supervizeze selecția. Totul a mers că uns. La trei luni după acest moment am mers în vizită la părinții mei la Susani. Căutăm o icoană pe care o țineau pe pereți bunicii mei, așa că am dat iama în garajul transformat în depozit de de toate.

Ce credeți că am găsit? Într-una din bucățile din dressingul nostru stătea smirnă, înfrigurat și speriat…seiful nostru plin cu tot ce agonisisem până atunci. Niște inele de aur, niște bijuterii cu diamante, un ceas scumpitel, că chiar și inelul de logodnă de la soț. Chiar și șiragul din perle naturale pe care mă pregăteam să i-l ofer cadou mamei. În garaj!!

Soțul meu nu are nuanțe. Ce îl rog să facă, el aia face. I-am zis să dea dea jos dressingul și să îl trimită la Susani. Asta a făcut. Mă întreb dacă erau pantofi pe rafturi și cămăși pe umerașe, cum proceda?”, a scris Adela Popescu pe internet.

Cum sunt cei trei băieți ai cuplului

Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei băieți: Alexandru, Andrei și Adrian.

Actrița a povestit că viața lor de familie este dinamică, frumoasă și „solicitantă”.

Radu își face mai multe griji acasă, este genul mai prăpăstios, dar când suntem plecați în vacanță este mai relaxat, dacă e cu mine, e ok. Iar băieții cresc și au deja personalități foarte puternice. Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă…La un moment dat i-a zis lui Radu: ”Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă”, a povesti Adela Popescu.

