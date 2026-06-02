Adela Popescu, mărturisire despre unul dintre băieții ei. Este una dintre suferințele actriței, de când a devenit mamă

Adela Popescu este mama a trei băieți minunați pe care îi are alături de soțul ei, Radu Vâlcan. Cei doi sunt părinți implicați, însă recunosc că lucrurile pot fi complicate uneori, cu trei copii. Actrița a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care a vorbit despre una dintre marile sale dureri și felul în care unul dintre băieții ei nu a avut parte de ceva esențial. Iată ce a transmis actrița.

Adela Popescu, despre greutățile vieții de familie

Soția lui Radu Vâlcan încearcă să le facă pe toate și, cel mai adesea, îi iese de minune. Totuși, spune ea, modul în care încearcă să împartă atenția între cei trei copii ai săi este complicat și nu reușește mereu să o împartă în mod egal.

Adela Popescu a explicat că cel al doilea copil nu a avut niciodată parte de atenția exclusivă a celor doi părinți, pentru că familia s-a mărit din nou la scurt timp cu venirea pe lume a mezinului.

„Copilul ăsta nu ne-a avut niciodată doar pentru el. S-a născut al doilea, apoi a venit și frățiorul mai mic și mai gălăgios. Deci șanse și mai puține. 🙂 În afară de câte o după-amiază la o înghețată, nu știe cum e să vorbești doar tu, fără să fii întrerupt, să ai parte de atenția toată a părinților, problemele tale să fie cele mai importante și nu tratate în raport cu ale fraților sau cu dinamica dintre ei.”

Cât de greu este să păstreze echilibrul

Adela Popescu a vorbit despre cât de greu este să oferi fiecărui copil atenția deplină de care ar avea nevoie. Actrița a recunoscut că este greu ca un părinte să se concentreze exclusiv pe problemele unui copil, fără să ia în considerare și impactul asupra celorlalți frați.

„Părinții să nu își caute cuvintele în care ar trebui doar să te aline și nu să se gândească dacă ce îți spun ție are consecințe în starea și emoțiile fraților. Cum să nu fie prea mult cu tine ca să nu fie prea puțin cu ceilalți doi.”, a spus vedeta.

Ea a mărturisit că reușește să petreacă timp cu fiecare copil și recent, unul dintre băieți a însoțit-o la filmări.

„Ce să mai… sunt atât de fericită că m-am organizat astfel încât Andrei să mă însoțească la filmările de la mare. Au fost trei zile superbe, emoționante de-a dreptul și abia aștept să mai repet. Cu fiecare în parte. Să își umple rezervorul de iubire pe care oricât ne-am strădui acasă, parcă nu reușim. Sau cel puțin așa credem noi. Poate ei sunt mulțumiți, de fapt. :))”

„Ce mici gesturi faceti voi, parinti, sa va iasa mai bine treaba asta?”, i-a întrebat Adela Popescu pe urmăritorii ei.

