Adela Popescu (34 de ani) a devenit mamă pentru a treia oară pe 11 iulie 2021. Prezentatoarea TV a dat naștere unui băiețel. Adela și soțul ei, Radu Vâlcan (44 de ani), mai au împreună doi fii, Alexandru (5 ani) și Andrei (2 ani).

La scurt timp de la nașterea mezinului, Adela și Radu și-au lăsat fiii cei mari la Șușani, în grija părinților Adelei. Recent, prezentatoarea TV a ieșit la prima plimbare alături de fiul cel mic. În timpul plimbării, Adela a vorbit despre provocările întâmpinate după a treia naștere.

Adela Popescu, despre viața cu trei copii: „Privarea de somn te consumă foarte tare”

„Suntem acasă de opt zile. Copiii au reacționat foarte bine, aveam emoții la Andrei, dar a fost foarte drăguț. Bebelușul mănâncă, ia în greutate, ăsta este un lucru foarte bun. M-am chinuit și de data asta puțin cu alăptatul, chiar dacă aveam impresia că știu tot ce trebuie să știu.

Bebelușii sunt diferiți, pentru ei să mănânce e ceva nou și trebuie învățați, dar acum e totul bine. Legat de nopți, ei bine, prima noapte a fost un eșec. S-a trezit cred că la 45 de minute și nu-mi venea să cred că așa o s-o țin câteva luni.

Asta în condițiile în care și băieții au nevoie de mine mai mult ca niciodată, să îi culc, să le spun povești, să le fac băiță. E normal! Dar a doua noapte l-am culcat în altă cameră.

Am făcut mai rece, 22 de grade, și a dormit cinci ore legate. După patru ore legate, după trei și acum ne luptăm între două și trei ore, dar sunt mulțumită”, a povestit Adela Popescu.

„Ce vreau să spun este că mă așteptam să-mi fie mult mai greu, nu că nu ar fi, privarea de somn te consumă foarte tare. Dar, ca energie vitală, sunt veselă, sunt bine, îl miros, mă bucur mai mult de el, e o chestie super conștientă. Acum mă îngrijorez mai puțin și mă bucur mai mult de bebelușeală”, a mai explicat Adela.

Adela Popescu a vorbit despre temerile sale înainte de a treia naștere

Adela, despre a treia naștere: „Chiar, sincer, a fost o agonie”

„În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, mai spunea Adela recent, în emisiunea Vorbește Lumea.

„Nu știm cu cine seamănă, copilul a fost mare, dacă e să mă iau după mărime, seamănă cu tatăl, pentru că s-a născut cu 3 kg și 620 de grame. (…) Tată e ăla care-l crește. (…) Ideea e că m-am culcat cea mai liniștită, pentru că era una dintre cele mai liniștite seri, nu aveam nici contracții, nu mă durea nimic.

Spre 6 dimineața am simțit contracția pe care deja o știu că e de naștere. Am zis că nu-mi sperii soțul… Primul lucru pe care l-am făcut, am sunat-o pe mama lui să vină spre noi că nasc. I-am dat un mesaj mamei și i-am spus că se apropie, apoi am făcut un duș, m-am aranjat și m-am dus să-l trezesc cu mare grijă, să nu-l sperii. (…)

Era foarte, foarte emoționant, înțeleg. Chiar înainte să plecăm i-am spus: «Dacă vrei să conduc eu, înțeleg că ești într-o situație delicată, pot să o fac». «El a zis că: Nu, nu». (…) După am ajuns la spital. Per total, travaliul a fost destul de scurt. În 3 ore și ceva am născut.

Numai că, mi s-a făcut repede puțină epidurală, pentru că la a treia naștere e posibil să o ratezi, cantitatea a fost destul de mică că poate naști și s-a dus, practic, efectul, și eu aveam dureri de 100% și contracții puternice numai că bebelușul nu cobora..

Nu mai puteam să primesc nici epidurala. Chiar, sincer, a fost o agonie. Dar, pentru că am făcut tot ce trebuie, până la urmă, a ieșit victorios, mare. (…) Copilul e bine”, a mai declarat Adela Popescu cu umor.

