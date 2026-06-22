Vedetele, emoționate pentru copiii lor, care dau Evaluarea Națională. Giulia și Irina Fodor, mesaje de încurajare: „Aveți încredere în voi, totul va fi bine!”

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Începutul Evaluării Naționale 2026 aduce emoții mari pentru elevi și părinți, inclusiv pentru vedete precum Irina Fodor, Giulia și Iuliana Tudor, care își susțin copiii în această etapă crucială spre liceu.

Copiii vedetelor care dau Evaluarea Națională

Evaluarea Națională 2026 a debutat astăzi, 22 iunie, marcând un moment plin de emoții pentru elevii de clasa a VIII-a și familiile lor. Este o etapă crucială în viața școlarilor, care trebuie să demonstreze că sunt pregătiți să facă pasul către liceu. Printre candidați se numără și copiii unor vedete cunoscute, care au împărtășit emoțiile acestei zile cu urmăritorii lor pe rețelele de socializare.

Irina Fodor, prezentatoarea TV, este una dintre mamele celebre care își susține fiica, Diana, în această perioadă încărcată. Împărtășind pe social media trăirile ei, Irina a dezvăluit că a fost copleșită de emoții.

„Mai stau un pic în mașină, să mi se dezmorțească genunchii, ca să pot să conduc înapoi, spre casă. Tocmai am lăsat-o pe Diana la școală, pentru că, în câteva minute, începe examenul. Azi dă Evaluarea Națională și nu aș fi zis în veci că o să am asemenea emoții, dar uite că le am de câteva zile bune și acum au atins apogeul”, a scris prezentatoarea tv.

Pe lângă acest moment personal, Irina a transmis și un mesaj de încurajare pentru toți elevii care trec prin probele examenului: „Voiam să le urez multă baftă copiilor care astăzi merg în sălile de clasă cu sufletul plin de speranță. Aveți încredere în voi, totul va fi bine!”

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Giulia și Iuliana Tudor, emoții puternice pentru copiii lor

Iuliana Tudor, o altă față cunoscută din televiziune, a scris pe rețelele de socializare despre emoțiile pe care le simte în această zi importantă pentru fiul ei, Tudor. Prezentatoarea a reflectat asupra drumului parcurs alături de băiatul ei.

„Parcă mai ieri te ajutam să-ți legi șireturile, iar azi te privesc de jos în sus (la propriu și la figurat) la festivitatea de absolvire a clasei a VIII-a. Te-am văzut transformându-te dintr-un copil curios într-un adolescent cu opinii proprii, cu umor fin, cu momente de rebeliune absolut firești și cu o personalitate care începe să-și lase amprenta. Urmează examenul, știu, dar dincolo de cifrele de pe foaie, tu ești deja o notă de 10 în catalogul vieții noastre. Zboară liber, Tudor! Noi, părinții tăi, suntem aici, în primul rând, și te aplaudăm!”, a scris ea în mediul online.

La rândul ei, Giulia Anghelescu i-a transmis un mesaj de încurajare fiicei sale, Antonia.

„Fetița mea, aseară ai adormit ținându-mă de mână și, pentru o clipă, am văzut din nou fetița care mă căuta mereu cu privirea. Astăzi, însă, văd o adolescentă curajoasă, disciplinată și ambițioasă, de care sunt nespus de mândră. Vreau să îți amintești un singur lucru: Evaluarea Națională nu te definește. Este doar un pas pe care îl ai de făcut, nu măsura valorii tale. Ai trecut deja prin provocări care au cerut la fel de mult curaj și muncă. Ai învățat să ai încredere în tine și să mergi înainte chiar și atunci când ai emoții. Respiră. Fii tu. Ai încredere în tine. Mereu. Te iubesc enorm”, este mesajul Giuliei.

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Rareș Năstase, îndemnul unui părinte

Jurnalistul Rareș Năstase, la rândul său, trece prin emoțiile de a-și vedea copilul susținând Evaluarea Națională. Într-o postare distribuită online, el a împărtășit cu umor și sinceritate trăirile unui părinte în acest context.

„Baftă la examene, copilași! Evaluarea Națională, un examen mai important decât BAC-ul, aș zice. Când copiii scriu lucrarea, iar părinții rezolvă în cap toate variantele de subiecte și au emoții mai mari decât cei mici. Știu cum e, mă aflu în această categorie! Pumnii strânși! Să curgă cafeaua, să reziste nervii și să fie subiectele mai ușoare decât emoțiile! Începe o săptămână cu trei probe, la noi. Succes tuturor!”, a afirmat el.

Sursă foto: Instagram Facebook

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