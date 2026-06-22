Cum au apărut fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, Luca, și soția lui, Asiana Peng, la botezul mezinului familiei

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Luca Reghecampf și soția lui, Asiana Peng, au bifat două apariții elegante la botezul fratelui cel mic al lui Luca, Landon. Evenimentul restrâns a avut loc în weekend.

Luca Reghecampf și Asiana Peng, eleganți la botezul fratelui cel mic al lui

Laurențiu Reghecampf și partenera lui, Corina Caciuc, și-au botezat fiul cel mic, Landon, pe 20 iunie. De la eveniment nu a lipsit fratele cel mare al mezinului, Luca Reghecampf, și nici soția lui, Asiana Peng. Perechea a optat pentru ținute elegante, el purtând un costum negru, iar ea o rochie mini mov, accesorizată cu plic și sandale argintii. Imaginile cu cei doi au adunat sute de aprecieri pe rețelele sociale.

Landon Reghecampf a fost creștinat sâmbătă, 20 iunie, într-o ceremonie intimă, în prezența nașilor, familiei și a câtorva apropiați. Momentul special a fost imortalizat în imagini distribuite ulterior pe rețelele sociale. După slujba religioasă, sărbătoarea a continuat într-un decor elegant, la un restaurant ales cu grijă pentru această ocazie specială. Atmosfera a fost una de poveste, iar petrecerea a ținut până în zori.

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Câți copii are Laurențiu Reghecampf

Luca este fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul mai are un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 17 ani, din fostul mariaj cu Anamaria Prodan. Fostul cuplu s-a separat în vara anului 2021. Între timp, Laurențiu a devenit tatăl a încă doi băieți, Liam și Landon, alături de partenera lui, Corina Caciuc.

Luca Reghecampf și Asiana Peng formează un cuplu din vara anului 2021 și s-au căsătorit civil pe 30 august 2024. Cei doi încă nu au dezvăluit când va avea loc cununia religioasă și nunta lor.

Foto: Instagram

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