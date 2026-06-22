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Cum au apărut fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, Luca, și soția lui, Asiana Peng, la botezul mezinului familiei

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Luca Reghecampf și soția lui, Asiana Peng, au bifat două apariții elegante la botezul fratelui cel mic al lui Luca, Landon. Evenimentul restrâns a avut loc în weekend.

Luca Reghecampf și Asiana Peng, eleganți la botezul fratelui cel mic al lui

Luca Reghecampf și Asiana Peng (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Laurențiu Reghecampf și partenera lui, Corina Caciuc, și-au botezat fiul cel mic, Landon, pe 20 iunie. De la eveniment nu a lipsit fratele cel mare al mezinului, Luca Reghecampf, și nici soția lui, Asiana Peng. Perechea a optat pentru ținute elegante, el purtând un costum negru, iar ea o rochie mini mov, accesorizată cu plic și sandale argintii. Imaginile cu cei doi au adunat sute de aprecieri pe rețelele sociale.

Landon Reghecampf a fost creștinat sâmbătă, 20 iunie, într-o ceremonie intimă, în prezența nașilor, familiei și a câtorva apropiați. Momentul special a fost imortalizat în imagini distribuite ulterior pe rețelele sociale. După slujba religioasă, sărbătoarea a continuat într-un decor elegant, la un restaurant ales cu grijă pentru această ocazie specială. Atmosfera a fost una de poveste, iar petrecerea a ținut până în zori.

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Luca este fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf. Antrenorul mai are un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 17 ani, din fostul mariaj cu Anamaria Prodan. Fostul cuplu s-a separat în vara anului 2021. Între timp, Laurențiu a devenit tatăl a încă doi băieți, Liam și Landon, alături de partenera lui, Corina Caciuc.

Luca Reghecampf și Asiana Peng formează un cuplu din vara anului 2021 și s-au căsătorit civil pe 30 august 2024. Cei doi încă nu au dezvăluit când va avea loc cununia religioasă și nunta lor.

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