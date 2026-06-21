Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat fiul cel mic. Cât costă rochiile purtate de partenera antrenorului

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Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat fiul cel mic, Landon, pe 21 iunie, în cadrul unei ceremonii restrânse. Pentru evenimentul special, Corina a ales două rochii, una galbenă la biserică și alta roșie la restaurant. Citește în continuare pentru afla cât au costat cele două ținute.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au botezat fiul cel mic

Landon, fiul cel mic al lui Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, a fost creștinat sâmbătă, 21 iunie, într-o ceremonie intimă, în prezența nașilor, familiei și a câtorva apropiați. Momentul special a fost imortalizat în imagini distribuite ulterior pe rețelele sociale.

După slujba religioasă, sărbătoarea a continuat într-un decor elegant, la un restaurant ales cu grijă pentru această ocazie specială. Atmosfera a fost una de poveste, iar petrecerea a ținut până în zori. Laurențiu și Corina au fost în centrul atenției, bucurându-se de fiecare clipă alături de cei doi copii ai lor.

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Cât costă rochiile purtate de partenera antrenorului

Pentru slujba botezului, Corina Caciuc a optat pentru o rochie galben-unt de la brandul Babyboo, în valoare de 1.019,00 de lei.

Ulterior, pentru petrecerea de la restaurant, Corina s-a schimbat într-o rochie roșie semnată de designerul român Maria Lucia Hohan, în valoare de 8.550,00 de lei.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

În 2022, în podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf a povestit cum a început relația dintre el și Corina Caciuc.

„Am cunoscut-o pe Corina la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Nici nu cred că este important și că interesează pe cineva exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se întâmplă de-acum încolo. Sunt foarte fericit, o iubesc. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, declara Laurențiu Reghecampf în februarie 2022, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Foto: Instagram

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