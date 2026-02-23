Corina Caciuc a împlinit zilele trecut 34 de ani și a ieșit să sărbătorească evenimentul în club. Tânăra mămică a petrecut ziua alături de cei doi băieți ai săi, Liam și Landon, iar seara, bruneta a vrut să se distreze și a ieșit în club. Din păcate, ea nu l-a avut alături pe partenerul de viață, Laurențiu Reghecampf, pentru că acesta se află în Africa, acolo unde antrenează echipa de fotbal Al-Hilal Omdurman.

Corina Caciuc, dans în club singură de ziua ei

Corina Caciuc a decis că vrea să își sărbătorească ziua în oraș, alături de prietenele ei. Tânăra s-a îmbrăcat într-o fustă scurtă și un top tip corset extrem de sexy, care i-a lăsat la vedere un decolteu generos. Partenera lui Laurențiu Reghecampf a atras toate privire în club, unde a dansat și s-a distrat alături de prietenele sale.

Cu toate că nu a putut fi alături de ea într-o zi specială, Laurențiu Reghecampf i-a trimis un buchet imens de transafiri roșii cu ocazia zilei sale de naștere.

Când se căsătorește Laurențiu Reghecampf cu Corina Caciuc

Laurențiu Reghecampf trăiește o poveste de dragoste cu Corina Caciuc de câțiva ani buni. Cei doi au împreună doi băieți pe nume Liam și Landon. Reghecampf a declarat că momentan, prioritatea este botezul micuțului Landon.

Antrenorul Al-Hilal spune că nu pune preț pe acte, pentru că oricum el și partenera lui trăiesc ca un cuplu căsătorit.

„Nu a fost nimic, nu a existat o cerere în căsătorie, așa a fost interpretată situația. Corina este ca și cum ar fi soția mea, numai că nu avem actele făcute. Noi trăim ca o familie, ne ocupăm împreună de copii și lucrurile sunt foarte clare între noi, nu avem nevoie de un titlu ca să știm ce suntem unul pentru celălalt”, a declarat Reghe în emisiunea Dan Capatos Show.

El se află momentan departe de familia lui și Corina alături de cei doi băieți fac naveta frecvent în Rwanda pentru a fi alături de acesta.

„Noi suntem în Rwanda și pot să spun că m-a surprins total ce am găsit aici. Rwanda este chiar o țară foarte, foarte dezvoltată, eu unul nu mă așteptam să văd asemenea lucruri. Este mult peste Zanzibar, peste Tanzania, pentru că și acolo am stat aproape două luni și pot face comparația”, a povestit Reghecampf.

