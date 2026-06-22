Cheloo, altercație cu un echipaj de Poliție, după ce a încercat să fugă de la un spital din Câmpina. Cântărețul a ajuns la Psihiatrie

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Cântărețul Cheloo a ajuns joi, 18 iunie, la Spitalul de Psihiatrie Voina, din municipiul Câmpina. El a fost internat. A doua zi, personalul medical a observat o leziune superficială în zona gâtului pacientului, motiv pentru s-a solicitat un echipaj al Ambulanței pentru a fi dus la Spitalul Municipal Câmpina pentru tratarea leziunii, conform News.ro.

Cheloo, incident cu Poliția

În momentul sosirii ambulanței, a ajuns și un echipaj al Poliției. Este o practică obișnuit ca atunci când sunt transportați pacienți psihiatrici, echipajele medicale de la ambulanță să fie însoțite de Poliție, pentru a se asigura că nu se întâmplă niciun incident.

În momentul în care a văzut echipajul de Poliție, artistul a încercat să fugă, însă a fost prins, imobilizat și încătușat. După evaluarea medicală, Cheloo a fost dus înapoi la Spitalul Voica.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați, la data de 19 iunie 2026, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de către personalul unei unități medicale din municipiu, cu privire la faptul că un pacient manifesta un comportament agitat.

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Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că persoana în cauză a încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare.

În vederea prevenirii producerii unor vătămări și pentru asigurarea siguranței persoanei și a celor din jur, polițiștii au intervenit conform competențelor legale, procedând la imobilizarea acesteia și facilitând acordarea îngrijirilor medicale necesare. Ulterior, după evaluarea medicală, persoana a fost transportată la unitatea medicală de specialitate, unde a rămas internată sub supraveghere. Precizăm că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională”, a transmis IPJ Prahova.

Ce s-a întâmplat cu artistul

Cătălin Ștefan Ion, pe numele lui real, a ajuns sub supraveghere medicală la Spitalul de Psihiatrie Voina, după un incident petrecut la o unitate medicală din județul Prahova.

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Totul s-a întâmplat când acest ar fi fost adus inițial la spitalul din Breaza. Ulterior, în cursul zilei de vineri, Cheloo și-a provocat o leziune superficială în zona gâtului și a fost transportat la urgențe.

În timp ce se afla la Spitalul Municipal Câmpina, Cheloo ar fi încercat să fugă din incinta unității medicale.

După consult, el a fost transportat cu un echipaj Serviciului de Ambulanță Județean la Spitalul de Psihiatrie Voila și un echipaj de Poliție, rămânând internat sub supraveghere.

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