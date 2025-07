Cheloo, implicat într-un scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului. Reacția rapperului după intervenția autorităților. „Să cumpăr o iconiță!”

Momente tensionate petrecute în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, unde Cheloo, solistul trupei Paraziții, a fost implicat într-un scandal în urma căruia a intervenit Poliția.

Momentul intervenției

Marți, 29 iulie, polițiștii au fost sesizați cu privire la un incident în curtea Catedralei Mântuirii Neamului din București. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, un bărbat făcea scandal și refuza să părăsească incinta. Ulterior, acesta a fost identificat ca fiind cunoscutul rapper Cheloo, solistul trupei Paraziții.

Artistul ar fi parcat autoturismul personal în curtea bisericii și a plecat. Echipajele de poliție l-au localizat și l-au testat cu un DrugTest, rezultatul fiind pozitiv pentru substanțe interzise, însă negativ în ceea ce privește consumul de alcool. Ca urmare, Cheloo a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice care vor confirma sau infirma consumul de droguri.

Reacția lui Cheloo

Într-o declarație oferită pentru Digi24, artistul a negat categoric consumul de alcool sau droguri și a afirmat că a fost la Catedrală cu intenția de a cumpăra o icoană.

„Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte”, a spus rapperul, vizibil afectat.

Întrebat de ce nu a părăsit imediat parcarea catedralei, Cheloo a explicat că a dorit să schimbe „niște argint în bani” și că nu a fost conștient de interdicția privind accesul cu mașina.

„Pe poartă, doamnă, n-am intrat pe nicio barieră”, a declarat el. „În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică”, a completat solistul.

Pe fondul acestui incident, Cheloo a transmis un mesaj video în care sugerează că ar fi victima unei campanii de discreditare. El se arată afectat emoțional și spune că se simte „îndepărtat de tot ce are mai scump” și că trăiește „o mizerie bine pusă la punct”.

„Eu sunt convins că pe data de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală. Este tot pe ce am pus gura în viața asta. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct. Ăsta e mesajul meu pentru oameni. Mesajul meu care spune că am fost îndepărtat de prieteni, că am fost îndepărtat de toți care îmi sunt dragi, încet și meticulos, și crezând în bunătate, am căzut în această chestie.

Este posibil ca singura dovadă pe care o am și să par nebun să fie ce am în sânge. Partea proastă este că nu am cum să vă demonstrez. Nu am cum să demonstrez. Este doar vorba mea contra tuturor. Îmi cer scuze, dar nu simt decât că am fost luat de prost și îmi pare rău că sunt în continuare un om bun așa cum mă cred de când mă știu. Ba chiar am fost înrăit și îndepărtat de tot ce am mai scump. Vă mulțumesc” – a transmis artistul.

Cazul rămâne deschis până la clarificarea rezultatelor analizelor de la INML.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News