De ce nu au vrut-o socrii pe Andreea Popescu în viața soțului ei, Rareș Cojoc: „La început ne-am ascuns. A avut un șoc tata-socru”

Andreea Popescu Cojoc, fosta dansatoare a Deliei devenită antreprenoare și creatoare de conținut online, a dezvăluit provocările începutului relației cu soțul ei, Rareș Cojoc. Provenind din lumi diferite, socrii Andreei au fost inițial împotriva relației lor. Cum au depășit prejudecățile pentru a-și construi familia frumoasă de astăzi?

De ce nu au vrut-o socrii pe Andreea Popescu în viața soțului ei, Rareș Cojoc

Andreea Popescu Cojoc a lăsat în urmă scena pentru a se dedica vieții de familie. Andreea, care este acum mama a trei copii, povestește despre începuturile neașteptat de tumultuoase ale relației cu Rareș Cojoc. Invitată în podcastul lui Jorge, alături de soțul ei, vedeta a dezvăluit cum prejudecățile au fost obstacole în calea fericirii lor.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer… dar noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite. Eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți. Mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata-socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, a povestit Andreea, în podcastul lui Jorge.

Citește și: Andreea Popescu, imagini spectaculoase de la nunta cu Rareș Cojoc: „Vă arăt cum a fost”. Mirii, îmbrăcați în costume tradiționale; atmosfera, întreținută de Loredana, Delia și Holograf

Viața Andreei Popescu s-a schimbat complet după ce și-a pierdut tatăl

Dincolo de obstacolele inițiale, Andreea și Rareș și-au construit o familie frumoasă, bazată pe respect și înțelegere. Acum, Andreea este o femeie împlinită, care jonglează cu succes între viața de familie și carieră. Pierderea tatălui său, în urmă cu câțiva ani, a fost un punct de cotitură în viața ei.

„Da, viața mea s-a schimbat la 180 de grade în momentul în care tatăl meu a plecat la cele veșnice. (…) Cumva atunci voit mi-am schimbat viața”, spune ea, cu sinceritate. Această tranziție a făcut-o să se reinventeze, să își descopere noi priorități și să găsească echilibrul între viața personală și profesională.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News