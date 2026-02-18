Magazinul Gorgany își închide ușile. Retailerul iese de pe piața românească după trei ani

Gorgany, retailerul ucrainean de echipamente outdoor, părăsește piața din România în 2026 după doar trei ani. Decizia surprinzătoare vine pentru a prioritiza extinderea afacerii în Ucraina, în timp ce marca Turbat rămâne activă local.

Gorgany se retrage de pe piața din România

Un capitol scurt, dar intens pe scena retailului românesc se încheie. Gorgany, brandul ucrainean de echipamente outdoor, a decis să se retragă de pe piața din România, la doar câteva luni după inaugurarea magazinului său din zona Unirii, București.

Fondată în 2005 de antreprenorii ucraineni Andriy Bandrivskyy și Oksana Donets, compania Gorgany a devenit un nume consacrat în domeniul echipamentelor outdoor, reunind sub umbrela sa marca Turbat, specializată în îmbrăcăminte și echipamente pentru excursioniști.

Intrarea pe piața din România, planificată încă din 2021, a fost o decizie menită să extindă prezența internațională a companiei, însă prioritățile strategice au determinat o schimbare de direcție.

«Munca noastră în România, desfășurată împreună cu partenerul local Montrek, a fost o experiență valoroasă și pozitivă pentru Gorgany. A fost, de asemenea, o oportunitate importantă pentru Turbat – marca noastră ucraineană de îmbrăcăminte și echipamente pentru excursioniști și călători (…) de a fi prezentată pe o piață nouă. Introducerea Turbat la nivel internațional a contat foarte mult pentru noi și suntem bucuroși să vedem că a demonstrat o dinamică pozitivă puternică în România», a declarat Gorgany pentru Profit.ro.

Fuziunea cu Montrek

În primăvara anului 2023, Gorgany și-a deschis primul magazin fizic în România, în centrul Bucureștiului. Cu o suprafață generoasă de 500 de metri pătrați, dispusă pe două niveluri, magazinul a funcționat inițial sub brandul Gorgany, însă ulterior a fost rebranduit Montrek, în urma fuziunii cu retailerul românesc de echipament montan.

Totuși, în februarie 2026, compania și-a anunțat retragerea, explicând că decizia nu reflectă performanța proiectului românesc, ci prioritățile strategice actuale.

„Această decizie reflectă prioritățile noastre strategice actuale, mai degrabă decât performanța proiectului românesc”, au transmis reprezentanții companiei.

Astfel, Gorgany își va concentra resursele pe extinderea rețelei de retail în Ucraina, unde cererea pentru produse outdoor, inclusiv din partea forțelor militare, rămâne ridicată.

Deși magazinul Gorgany din România se închide, marca Turbat va continua să fie reprezentată pe piața locală, prin parteneri de distribuție. Aceasta și-a consolidat prezența în România încă din 2021, când a început colaborarea cu distribuitori locali pentru produsele fabricate în Ucraina.

Sursă foto: Facebook

