Taximetrist găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare

Un taximetrist de 61 de ani a fost găsit decedat miercuri dimineață, în sectorul 1 al Bucureștiului, în plin cod roșu de ninsoare.

Un episod dramatic a marcat dimineața zilei de 18 februarie 2026 în București, când un taximetrist de 61 de ani a fost găsit fără viață într-un autoturism parcat pe o stradă din sectorul 1. Incidentul a fost raportat printr-un apel la 112, la ora 8:45, potrivit Libertatea.

Poliția Capitalei a confirmat că echipele Secției 1 au ajuns rapid la fața locului, însă bărbatul nu prezenta semne vitale. „Din primele date, decesul ar fi survenit din cauze medicale, respectiv stop cardio-respirator”, au declarat autoritățile.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauza tragediei

Medicii sosiți la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă fără succes. Trupul neînsuflețit a fost transportat ulterior la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Foto: Libertatea / Eli Driu

