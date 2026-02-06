Jucăria pentru copii retrasă din cauza designului controversat: „Este înfricoșător să vezi cât de pervertită devine lumea”

O jucărie pentru copii a fost retrasă de la vânzare după ce a scandalizat părinții de pretutindeni. Este vorba despre o păpușă din universul Trolii.

Jucăria pentru copii care a scandalizat părinții

Pagina de Instagram @modernmumsees (mame moderne) a publicat un videoclip în care o mamă atrage atenția asupra unei jucării pentru fetițe. Este vorba despre o păpușă a personajului Poppy, din universul Trolii. Jucăria în cauză are un buton așezat în zona intimă care, odată apăsat, scoate niște sunete îngrijorătoare. O voce feminină exprimă surprindere, apoi râde.

„Dezgustător, le dă copiilor ideea că e în regulă să fie atinși de cineva și face asta să pară amuzant”, a comentat cineva în dreptul postării.

„Tulburător, cum a ajuns în magazine?”, întreabă o altă persoană.

„Îngrozitor!!!!!! Trebuie interzis chiar de mâine!!!!”, exclamă altcineva.

Citește și: Stenograme din dosarul lui Robert Negoiță. Cine l-a avertizat pe edilul suspendat: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și altele pe care nu le poți face”

„Este înfricoșător să vezi cât de pervertită devine lumea”

„Fiți atenți cu ce se joacă copiii voștri. Jucăriile lor joacă un rol major în programarea minții lor pentru etapele ulterioare”, este mesajul scris pe videoclip.

„Este înfricoșător să vezi cât de pervertită devine lumea și cât de deschis sunt copiii vizați. Aceasta ar trebui să fie o limită pe care nicio societate nu ar trebui să o depășească vreodată”, se mai transmite în descrierea postării.

Jucăria, care se vinde în Statele Unite ale Americii, a fost retrasă de pe piață după reacțiile puternice din partea părinților.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News