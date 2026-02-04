Când se trece la ora de vară în 2026. Ce țări au renunțat la schimbarea orei

În noaptea de 28 spre 29 martie 2026, România trece oficial la ora de vară. Ceasurile vor fi date înainte, ora 03:00 devenind 04:00, marcând începutul zilelor mai luminoase și nopților mai scurte.

Când se trece la ora de vară în 2026

România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, moment în care ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00. Această modificare sezonieră, adoptată pentru a profita de lumina naturală, aduce zile percepute ca fiind mai lungi și nopți mai scurte.

Ora de vară este mult mai mult decât o simplă ajustare a ceasurilor – este un simbol al energiei economisite și al adaptării la ritmul natural al zilei. Deși durata zilelor rămâne constantă, după trecerea la ora de vară, lumina naturală ne însoțește mai mult timp în după-amieze și seri.

Istoria orei de vară: o măsură economică cu rădăcini în trecut

Ora de vară își are originile în timpul Primului Război Mondial, când mai multe țări europene au adoptat această practică pentru economisirea combustibilului. România a introdus ora de vară pentru prima dată în 1932, având ca scop reducerea consumului de energie electrică. Atunci, trecerea se făcea în prima duminică din aprilie, iar revenirea la ora standard, în prima duminică din octombrie.

După o pauză lungă între 1941 și 1979, sistemul a fost reintrodus, fiind ajustat ulterior conform regulilor Uniunii Europene. Astăzi, ora de vară continuă să ne ajute să profităm de lumina naturală, economisind resurse.

Dezbateri despre eliminarea schimbării sezoniere

Chiar dacă ora de vară aduce beneficii, practica schimbării sezoniere a fost intens dezbătută la nivelul Uniunii Europene. În 2019, Parlamentul European a votat o propunere de directivă prin care statele membre ar putea renunța la aceste ajustări, alegând între ora de vară permanentă sau cea standard. Până în prezent, în România nu s-a luat o decizie finală, iar ceasurile continuă să fie ajustate de două ori pe an.

State care au renunțat la ajustări sezoniere

În timp ce Europa și America de Nord păstrează această tradiție, aproximativ 60 de țări din întreaga lume ajustează ceasurile. Totuși, țări precum Islanda, China, Rusia, Belarus și Turcia au ales să urmeze un program constant pe tot parcursul anului, renunțând la schimbările sezoniere.

