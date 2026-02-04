Fulgy de la Clejani, pe numele său real Dan Constantin Fulgeraș Manole, a ajuns din nou în atenția autorităților după ce nu s‑a prezentat la termenul de judecată privind o posibilă internare la dezintoxicare. Magistrații au decis să îl citeze public, publicând citația pe portalul instanțelor, o măsură folosită doar atunci când toate celelalte metode de notificare au eșuat.

Instanța îl caută oficial pe Fulgy

Judecătorii au dispus citarea prin publicare după ce Fulgy nu s‑a prezentat la mai multe termene și nici nu a trimis un avocat care să îl reprezinte. Conform informațiilor publicate de Spynews, instanța a apelat la această procedură pentru a se asigura că artistul ia la cunoștință de procesul în care se decide dacă va fi internat la o secție de dezintoxicare din București.

În paralel, Fulgy este implicat într‑un alt dosar, mult mai grav, în care este acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise. În acest caz, el și‑a angajat avocat, iar apărătorul a cerut amânarea procesului pentru a studia dosarul.

Declarațiile familiei și reacția autorităților

Viorica de la Clejani a susținut în spațiul public că probele din dosarul privind conducerea sub influența drogurilor ar fi fost „făcute cu inteligență artificială”, afirmând că fiul ei ar fi acuzat pe nedrept. Totuși, instanța a considerat probele procurorilor solide și a admis toate dovezile administrate. În hotărârea publicată, judecătorii au consemnat: „Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 5328/162/P/2021 din data de 25.07.2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti privind pe inculpatul Manole Dan-Constantin-Fulgeraş (trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de art. 336 alin.2 C.p.), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei”.

Fulgy nu este la primul conflict cu legea. În trecut, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare după ce a agresat și tâlhărit un jurnalist, fiind obligat să presteze muncă în folosul comunității. Probleme similare au existat și în familia sa. Sora lui, Margherita, a fost condamnată definitiv la plata unei amenzi penale după ce a fost prinsă conducând sub influența substanțelor interzise.

Viorica de la Clejani se leapădă public de Fulgy

Viorica de la Clejani a anunțat public că rupe orice legătură cu fiul ei, Fulgy, după o serie de episoade controversate în care acesta a fost implicat. Artista le-a transmis fanilor, printr-un mesaj ferm publicat pe Facebook, să nu îi mai trimită informații sau mesaje despre el. În aceeași postare, Viorica a declarat că pentru ea Fulgy „nu mai există”, afirmând că se leapădă de el și îi dorește doar „minte luminată” și binecuvântare. Decizia vine pe fondul comportamentului problematic al tânărului, care a generat numeroase discuții în spațiul public.

„Vă rog foarte frumos, din sufletul meu, să nu îmi mai trimiteți mie mesaje cu adrese la Viorica de la Clejani. Vă rog frumos! Pentru mine, acest copil, Fulgy, nu mai există. Mă lepăd! Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-i lumineze mintea! Amin!”, a spus artista pe pagina sa personală de Facebook.

