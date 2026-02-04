Betty Salam a stabilit când se căsătorește cu Roberto Tudor. Vedeta va fi mireasă pentru a doua oară: „Se zice că nu este bine”

Betty Salam e mai fericit ca niciodată, iar asta se vede după zâmbetul enorm pe care îl afișează ori de câte ori este surprinsă alături de logodnicul ei, Roberto Tudor. Acum, artista a făcut marele anunț și a spus când se va căsători cu partenerul ei.

Când se căsătorește Betty Salam

Betty Salam trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Roberto Tudor, bărbatul alături de care și-a refăcut viața după divorțul de Cătălin Vișinescu, tatăl copilului ei.

Cei doi sunt de nedespărțit, iar bărbatul a cerut-o în căsătorie. Totuși, Betty Salam spune că nu se grăbește să se căsătorească, iar asta dintr-un motiv care ține de superstiții.

„Este destul de modest Roberto, de-asta îl și iubesc. M-am îndrăgostit de el, pentru că este așa cum suntem eu și familia mea. Anul ăsta se va însura fratele și se zice că nu este bine să aibă doi frați nunta, în același an. Noi vom face, cu ajutorul lui Dumnezeu, anul celălalt”, a declarat Betty Salam, la emisiunea Spynews TV Live.

Cum se înțeleg cei doi

Betty Salam și Roberto se înțeleg extrem de bine. Tânăra este îndrăgostită până peste cap, iar partenerul ei are grijă ca ea să se simtă iubită.

Roberto a vorbit despre cum s-a integrat în rolul de tătic pentru copilul parteneri sale.

„Nu știu dacă rolul de tătic, dar a fost foarte bine, foarte ok, îți dai seama”, a spus Roberto pentru Cancan.

Pe de altă parte, Betty a spus că partenerul ei are un comportament foarte matur.

„Atunci când nu ești părinte nu ai de unde să știi cum este rolul de mamă sau de tătic. El oricum are un comportament foarte matur, știe să așeze lucrurile în viață. Dacă există ceva ce nu știu să așez eu, sau dacă mă deranjează ceva, găsește el imediat soluția și atunci pentru mine contează foarte mult”.

Roberto cântă cu Florin Salam de când avea 6 ani și asemănarea dintre cei doi este izbitoare.

„Toată lumea îmi spune că semăn cu Florin Salam de când eram mic. De la șase ani cânt cu el. De la vârsta de șase ani cânt cu vocea datorită lui, așa a vrut Dumnezeu”, a spus Roberto.

El a spus că a învățat de la artist o mulțime de lucruri, inclusiv cum să cânte, să se comporte și multe altele.

