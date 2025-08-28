Betty Salam a fost răsfățată de ziua ei. După divorțul de Cătălin Vișănescu, fiica lui Florin Salam a început să vorbească cu Roberto Tudor, un tânăr care lucrează cu tatăl ei. Cei doi s-au cunoscut, s-au plăcut și au început o relație, afișându-se de curând împreună. Se pare că relația a trecut la nivelul următor, iar cântăreața a primit nu unul, ci două inele. A fost cerută în căsătorie sau a fost doar un cadou?
La aproximativ o lună de la divorț, Betty Salam nu doar că are o nouă relație, dar se pare că tânăra a primit și un cadou important. Artista a fost surprinsă de ziua ei de naștere de către Roberto Tudor, iubitul ei, care i-a pus pe deget două inele, nu doar unul.
Se pare că surpriza a fost pusă la cale chiar cu ajutorul lui Florin Salam și al Roxanei, iar Betty a fost extrem de surprinsă. Ea a primi două buchete imense de trandafiri, iar din partea iubitului său a primit două inele, fiecare cu pietre prețioase.
„Sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu și foarte bucuroasă.(…) În sfârșit încep să ni se așeze și nouă planetele așa în familia noastră cum s-ar spune.”, a declarat Betty Salam la Viața fără filtru.
„Eu sunt o femeie care își dorește foarte multe lucruri și nu renunță atât de ușor la ceea ce îi aparține. Doar în momentul în care se pierde, doar în momentul în care nu mai necesită acel lucru pentru mine și nu mai e potrivit și doar în momentul în care eu m-am pierdut pe mine și nu mai sunt fericită, atunci efectiv pleacă”, a explicat Betty Salam.