Betty Salam a fost răsfățată de ziua ei. După divorțul de Cătălin Vișănescu, fiica lui Florin Salam a început să vorbească cu Roberto Tudor, un tânăr care lucrează cu tatăl ei. Cei doi s-au cunoscut, s-au plăcut și au început o relație, afișându-se de curând împreună. Se pare că relația a trecut la nivelul următor, iar cântăreața a primit nu unul, ci două inele. A fost cerută în căsătorie sau a fost doar un cadou?

Betty Salam s-a logodit cu Roberto Tudor

La aproximativ o lună de la divorț, Betty Salam nu doar că are o nouă relație, dar se pare că tânăra a primit și un cadou important. Artista a fost surprinsă de ziua ei de naștere de către Roberto Tudor, iubitul ei, care i-a pus pe deget două inele, nu doar unul.

Recent, cei doi și-au asumat relația și s-au afișat împreună în mediul online ca un cuplu.â

Se pare că surpriza a fost pusă la cale chiar cu ajutorul lui Florin Salam și al Roxanei, iar Betty a fost extrem de surprinsă. Ea a primi două buchete imense de trandafiri, iar din partea iubitului său a primit două inele, fiecare cu pietre prețioase.

„Sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu și foarte bucuroasă.(…) În sfârșit încep să ni se așeze și nouă planetele așa în familia noastră cum s-ar spune.”, a declarat Betty Salam la Viața fără filtru.

Artista a făcut declarațiile cu puțin timp înainte să fie surprinsă de cei dragi și să primească cele două inele.

Nu se știe dacă Betty Salam a primit și o cerere în căsătorie alături de două inele, însă ulterior le-a arătat fanilor cele două bijuterii, scriind un mesaj de mulțumire pentru iubitul ei.

„Mulțumesc, iubirea mea!”, a scris Betty Salam pe Instagram.

Betty Salam are o relație cu Roberto Tudor

Deși a divorțat recent, Betty Salam trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Tânăra s-a îndrăgostit de Roberto Tudor, a doua voce a lui Florin Salam.

„Eu sunt o femeie care își dorește foarte multe lucruri și nu renunță atât de ușor la ceea ce îi aparține. Doar în momentul în care se pierde, doar în momentul în care nu mai necesită acel lucru pentru mine și nu mai e potrivit și doar în momentul în care eu m-am pierdut pe mine și nu mai sunt fericită, atunci efectiv pleacă”, a explicat Betty Salam.

