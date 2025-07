De ce a lipsit Betty Salam de la înmormântarea mamei sale: „După șapte ani m-am uitat”. Cum a reacționat când a văzut filmările de la evenimentul trist

Betty Salam nu a fost prezentă la înmormântarea mamei sale, Ștefania Stoian, care s-a stins din viață la vârsta de doar 27 de ani. La acea vreme, Betty avea doar 8 ani. Într-un interviu recent, tânăra de 24 de ani a spus că a privit imaginile de la înmormântare abia după șase, șapte ani de la evenimentul trist.

Cum a reacționat Betty Salam când a văzut filmările de la înmormântarea mamei

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Betty Salam a vorbit, printre multe altele, despre decesul mamei sale. Ștefania Stoian s-a stins din viață în aprilie 2009, de ziua soțului ei, Florin Salam, în Duminica Floriilor. Ștefania era internată în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgență București când a fost supusă unei operații de urgență din cauza unui blocaj renal agravat de o infecție la rinichi. Totodată, Ștefania suferea de mai mult timp de ciroză hepatică.

„Nu, am văzut un film în momentul în care am căutat înmormântarea mamei mele. Am căutat-o după mulți ani, după șase, șapte ani de la moartea ei. Nu am avut curaj să caut. Nu voiam să-l văd pe tata în filmările alea. Eu mă pun în locul omului foarte des. Am spus că nu voiam să mă uit pentru că nu voiam să-l văd pe tata, dar am intrat. Mi-am făcut curaj, am vrut să văd cum a fost. Mi s-a spus că nu aveai loc să treci. Cine erau oamenii care au stat lângă tata, voiam să văd niște detalii. Am intrat și am văzut un film. Ce bine că n-am fost acolo. Eu am rămas cu imaginea mamei frumoasă. Cred că m-ar fi afectat și mai mult. Nu făceam față”, a povestit Betty Salam, la Kanal D.

Ce a moștenit Betty Salam de la mama ei

În cadrul aceluiași interviu, artista a spus ce a moștenit de la părinții ei. Betty crede că îi seamănă mai mult tatălui ei decât mamei, din punct de vedere comportamental. În schimb, tânăra seamănă foarte mult fizic cu cea care i-a dat viață.

„De la mama mea cred că am moștenit bunătatea, dar și de la tata. Ei doi se aseamănă, erau la fel. Calmitatea nu o am, o are fratele meu. Din păcate, aș fi vrut să-mi aduc aminte mai multe lucruri despre mama mea. Ce-mi vine acum, ca amintire, o amintire frumoasă e când stăteam la masă toți, mama, tata, fratele meu. Aș vrea să-mi amintesc mai mult din atitudinea ei, am rămas doar cu anumite lucruri de la ea. Eu îi semăn foarte mult”, a mai spus Betty Salam, în emisiunea lui Denise Rifai.

