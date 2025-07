Cătălin Vișănescu a avut prima reacție după ce Betty Salam a confirmat divorțul lor. Fiica lui Florin Salam a devenit mamă și soție la vârsta de doar 18 ani.

Cătălin Vișănescu, prima reacție după ce Betty Salam a confirmat divorțul

Cătălin Vișănescu a transmis primul mesaj după ce Betty Salam a confirmat că au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate. Fiica lui Florin Salam și soțul ei au semnat actele de divorț la notar pe 23 iulie.

Odată cu confirmarea divorțului, Betty Salam a confirmat și că în viața ei a apărut un alt bărbat. Acesta se numește Roberto și lucrează cu tatăl ei. Tânăra spune că relația nu este încă serioasă, fiind la început, însă că pentru ea este important că Roberto îi iubește tatăl și că o respectă și ține la ea.

„Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin. (…) Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. (…) Cu Roberto e ceva la început, iar dacă vreodată va fi ceva, cu Roberto va fi a doua relație”, a declarat Betty Salam, la Spynews.ro.

Betty a explicat că motivele divorțului sunt intime și nu dorește să le facă publice. În schimb, artista a precizat că separarea nu a fost influențată de alt bărbat sau de o altă femeie. După o perioadă delicată, tânăra și soțul ei au decis să evolueze separat. „Este tatăl copilului meu, îi doresc tot ce e mai frumos, fericire. Mi-a zis că același lucru mi-l dorește și el mie. Nu ne dorim răul, doar că nu se mai poate. Vrem să evoluăm, doar că nu împreună, ci separat”, a spus Betty Salam, pentru Spynews.ro.

„Orice schimbare este dificilă”

După ce soția lui a confirmat despărțirea, Cătălin Vișănescu a publicat un mesaj în mediul online prin care dă de înțeles că nu i-a fost ușor să se acomodeze schimbărilor din viața personală, dar că lucrurile s-au așezat în cele din urmă pentru el.

„Orice schimbare este dificilă la început, dezordonată la mijloc și minunată la sfârșit”, a scris Cătălin Vișănescu pe rețelele sociale.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu s-au căsătorit civil în iunie 2018. În luna octombrie a aceluiași an, artista l-a născut pe Matthias, fiul lor. Astfel, fiica lui Florin Salam a devenit mamă și soție la doar 18 ani.

„Pe mine m-a învățat foarte mult toată situația prin care am trecut și experiența mea de a deveni mamă foarte tânără. M-a schimbat foarte mult ca femeie. Am devenit matură, știu ce vreau de la viață și cred că m-am schimbat. Cred că se și vede lucrul acesta. Am învățat să iubesc, să pun preț pe iubire, deci nu îmi pare rău”, a spunea Betty în 2023, într-o emisiune televizată.

Foto: Instagram

