Mihaela Tatu, detalii neștiute despre fostul soț și fiica lor. Ce face Ioana și cu ce se ocupă

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Mihaela Tatu este una dintre cele mai longevive prezențe din televiziunea românească. Ea revine în fața telespectatorilor pe Acasă Tv, unde a prezentat emisiunea „De 3 x femeie”. După aproape 20 de ani, prezentatoarea se întoarce pe micile ecrane, în calitate de invitată a lui Marius Manole. Ea a făcut dezvăluiri despre fostul soț și despre fiica lor. Iată ce a povestit jurnalista.

Mihaela Tatu, detalii despre Ioana, fiica ei

Mihaela Tatu a făcut dezvăluiri despre viața personală și despre parcursul ei profesional. Vedeta s-a căsătorit pe vremea când avea doar 21 de ani. Relația cu tatăl fiicei sale s-a încheiat la 16 ani de la nașterea acesteia.

Vedeta a oferit detalii despre fiica acesteia și despre drumul pe care aceasta l-a ales în viață.

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„Eu am divorțat de tatăl Ioanei prin 2000. A fost de comun acord! A plecat să lucreze afară din țară și doi ani de zile noi am fost separați. Eu eram cu emisiunea, cu Ioana, cu filmări de dimineață până seara în Buftea, mă duceam să-l pândesc pe Florin Călinescu, să văd cum e talk-show-ul, care e rețeta… Eu am învățat din mers totul. Ioana e la Berlin de 12 ani. Eu, de 13, la Oradea. A învățat limba germană acolo, a făcut a treia facultate, informatică, și-a luat cetățenie și îi place acolo”, a dezvăluit Mihaela Tatu în fața lui Marius Manole.

Ce spune despre cariera lui

Mihaela Tatu a vorbit despre Andrei Gheorghe, regretatul om de radio care i-a fost mentor. Totodată, Ruxandra Ion a fost al doilea om care a avut o mare influență asupra ei, la fel și Adrian Sârbu.

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„Am făcut emisiunea «Viața bate filmul» și Andrei Gheorghe mi-a fost mentor. A construit o poveste în jurul meu, cum că de la uzină, dacă visezi, poți să ajungi la televizor. Da, numai că eu am trecut prin radio și prin PRO TV Brașov. Ești ceea ce alegi tu să fii în orice moment al existenței tale. De exemplu, nu aș vrea să ies din viața asta până când nu învăț să cânt la pian. Am început să învăț desen și pictură.

Am avut doi oameni care mi-au ghidat existența. Unul a fost Adrian Sârbu și doi: Ruxandra Ion. Adrian Sârbu, când m-a descoperit, spunea: «Alla Pugaciova a României»! Eram pe atunci provincială, mi-aduc aminte că veneam în PRO și lumea nu saluta. Eu salutam și eram copleșită de personalitatea celor pe care-i vedeam la televizor: Andreea Esca, Cristi Tabără, Mișu Dedu…”, spune Mihaela Tatu.

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