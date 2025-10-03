Alimentul la care Mihaela Tatu a renunțat complet pentru siluetă: „E cel mai năbădăios”

Mihaela Tatu a renunțat complet la un aliment pentru a fi sănătoasă și în formă la vârsta de 62 de ani. În trecut, jurnalista s-a confruntat cu kilogramele în plus.

La ce aliment a renunțat Mihaela Tatu complet pentru siluetă

Mihaela Tatu a recurs la voință și disciplină pentru a scăpa de kilogramele în plus. Acum în vârstă de 62 de ani, prezentatoarea TV este într-o formă de invidiat. Ca să se mențină, jurnalista a renunțat complet la un aliment nociv.

„Toată viața mea am ținut diete! Am eliminat zahărul definitiv din alimentație! E cel mai năbădăios, iar mie din păcate îmi plac foarte mult gusturile dulci, de la dulce amărui la dulce sărat. Numitorul comun la mine era dulcele și recunosc a fost destul de dificil pentru mine să renunț la zahăr”, a declarat Mihaela Tatu, pentru Click!.

Cum a ajuns Mihaela Tatu să cântărească aproape 100 de kg

În cadrul aceluiași interviu, prezentatoarea TV a spus cum a ajuns să cântărească aproape 100 de kilograme în trecut.

„La un moment dat, când m-am mutat la Oradea, toată povestea a coincis cu: am renunțat la tutun, tiroida mea era praf, operația de fibrom, etc. Am explodat și am expandat ca o floricică de porumb când e pusă la cuptor. Ajunsesem aproape la suta de kilograme! Aveam 98,6 de kilograme. Îi mulțumesc domnului Ion Nicolaescu, care mi-a reglat metabolismul atunci. Am mai pus pe mine în pandemie când mâncam turtă dulce și beam Coca Cola. Și acum, ușurel-ușurel, am luat-o de la început”, a explicat Mihaela Tatu pentru sursa citată.

Cu ce afecțiune se luptă Mihaela Tatu de mai mulți ani

De mai mulți ani, jurnalista se confruntă cu hipertiroidism, o afecțiune endocrinologică în care glanda tiroidă produce în exces hormoni tiroidieni, cauzând o varietate de simptome.

„Am hipertiroidism și îi dau cu Euthyrox la prima oră, nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă. Este foarte oscilantă, trebuie să mă duc constant să fac analizele, când e sus când e jos și trebuie schimbat procentul de la medicamente”, a mai spus prezentatoarea TV despre afecțiunea de care suferă.

