Alimentul la care Mihaela Tatu a renunțat complet pentru siluetă: „E cel mai năbădăios”

Mihaela Tatu a recurs la voință și disciplină pentru a scăpa de kilogramele în plus. Acum în vârstă de 62 de ani, prezentatoarea TV este într-o formă de invidiat. Ca să se mențină, jurnalista a renunțat complet la un aliment nociv.
„Toată viața mea am ținut diete! Am eliminat zahărul definitiv din alimentație! E cel mai năbădăios, iar mie din păcate îmi plac foarte mult gusturile dulci, de la dulce amărui la dulce sărat. Numitorul comun la mine era dulcele și recunosc a fost destul de dificil pentru mine să renunț la zahăr”, a declarat Mihaela Tatu, pentru Click!.
„La un moment dat, când m-am mutat la Oradea, toată povestea a coincis cu: am renunțat la tutun, tiroida mea era praf, operația de fibrom, etc. Am explodat și am expandat ca o floricică de porumb când e pusă la cuptor. Ajunsesem aproape la suta de kilograme! Aveam 98,6 de kilograme. Îi mulțumesc domnului Ion Nicolaescu, care mi-a reglat metabolismul atunci. Am mai pus pe mine în pandemie când mâncam turtă dulce și beam Coca Cola. Și acum, ușurel-ușurel, am luat-o de la început”, a explicat Mihaela Tatu pentru sursa citată.
„Am hipertiroidism și îi dau cu Euthyrox la prima oră, nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă. Este foarte oscilantă, trebuie să mă duc constant să fac analizele, când e sus când e jos și trebuie schimbat procentul de la medicamente”, a mai spus prezentatoarea TV despre afecțiunea de care suferă.
