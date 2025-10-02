Cât și cum a slăbit Nicoleta Luciu cu regimul pe care îl ține de când era mai tânără. Ce mănâncă zilnic: „100 de grame la o masă”

Nicoleta Luciu a reușit să slăbească mai multe kilograme. Vedeta în vârstă de 44 de ani are o siluetă grozavă, pe care o întreține cu greu. Iată secretele sale și cât de mult a slăbit.

Nicoleta Luciu, într-o formă de invidiat

Nicoleta Luciu are 44 de ani și patru copii, însă felul în care arată nu o dă deloc de gol. Vedeta a slăbit 12 kilograme cu un regim pe care îl ținea și în tinerețe și vrea să mai slăbească în continuare.

Cu toate că nu prea să revină în showbiz, vedeta are un podcast care se numește „MOM by Nicoleta Luciu”, care are un mare succes.

Când a decis să modereze podcastul, vedeta avea 71 de kilograme. Nu îi plăcea cum arată, așa că a decis să slăbească și a reușit să dea jos 12 kilograme.

Ea a participat la Leaders&Influencers Award by Flavia Covaci și a afișat o siluetă trasă prin inel.

„În total am slăbit până acum 12 kilograme. Mai am încă de slăbit 5 kilograme. Părerea mea e că e bine să te simți bine în pielea ta. Eu toată viața am fost model și nu m-am simțit bine în momentul în care m-am retras și am mai pus vreo câteva kilograme. Ajunsesem la 71 de kilograme.

A trebuit să fac ceva! M-am apucat de slăbit și în momentul în care am dat deja primele șase kilograme deja aveam un podcast la care filmam. Știi cum e: camera te rotunjește puțin. Și, după ce m-am văzut la prima emisiune, am zis: < >.

După douăzeci de podcasturi filmate dădusem deja 11 kilograme, asta la sfârșit de iunie, și s-a văzut diferența. Aveam 71 de kilograme și acum am 58 și ceva!”, a declarat Nicoleta Luciu pentru Click.

Ce regim a ținut vedeta

Nicoleta Luciu a dezvăluit cum a slăbit, iar secretul este unul simplu: a consumat mai puține calorii decât a ars și a făcut sport.

Mai mult, ea nu își cântărește mâncarea, ci mai mult o verifică din ochi. În plus, ea este rawvegană, așa că nu are mari bătăi de cap.

Ce am făcut ca să slăbesc?! Mănânc hipocaloric și merg la sală. Adică la o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță și salată.

Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr, sau o banană și unt de arahide. Mănânc două mese din astea pe zi! Iar a doua masă, la ora 18, mânanc un baton cu ceai verde. Batonul acesta îl știu de când eram tânără, de la 19 ani.

A fost singurul care a dat rezultate! Am ținut tot felul se diete și nimic! M-am întors la ce țineam eu în tinerețe și a mers. Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit.

Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia. Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”, a mai spus vedeta.

