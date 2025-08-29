Home > Vedete > Cum a câștigat Nicoleta Luciu primii bani în televiziune, la doar 18 ani. Ce salariu a primit la primul loc de muncă: „Am debutat odată cu PRO TV-ul ca aplaudac. Lucram și ca model, făceam multe”
Actualizat 29.08.2025, 12:38
Nicoleta Luciu a explicat cum a câștigat primii bani în televiziune, la vârsta de doar 18 ani. Și-a început cariera la PRO TV și a combinat meseria de aplaudac cu liceul, modellingul și practica la spital. Vedeta a reușit să descopere pas cu pas lumea televiziunii și este mândră de faptul că a reușit să ajungă unde este acum. Iată ce mărturisiri a făcut ea recent!
Cum a câștigat Nicoleta Luciu primii bani în televiziune, la doar 16 ani
Nicoleta Luciu și-a început cariera în televiziune la vârsta de doar 18 ani, odată cu debutul la PRO TV, unde a lucrat ca aplaudac, adică o persoană care era menită să aplaude. Pe lângă aparițiile la TV, ea a urmat școli de modelling în fiecare an de liceu și a lucrat ca model. În clasa a 10-a și a 11-a, a făcut cursuri la Crucea Roșie și practică la Spitalul Universitar, la Chirurgie.
Despre primul salariu, vedeta a recunoscut că suma nu a fost mare, însă a reprezentat începutul carierei sale în televiziune și a oferit o experiență importantă în fața camerelor de filmat.
În fiecare an de liceu am făcut câte o școală de modelling… În clasa a 10-a m-am dus la cursuri de Cruce Roșie, făceam practică la Spitalul Universitar, la Chirurgie, am făcut treaba asta timp de doi ani, în clasa a 10-a și a 11-a. Lucram și ca model, vedeam și la televizor și aplaudam, adică făceam multe, multe…”, a declarat vedeta în emisiunea „La Măruță”.
Mai mult decât atât, Nicoleta Luciu a explicat ce vis măreț a avut la vârsta de 16 ani. De-a lungul timpului, cu multă muncă și determinare, vedeta a reușit să obțină tot ceea ce și-a dorit.
„Întotdeauna le admiram pe fetele care erau asistente, eram puștoaică. Cred că aveam vreo 16 ani și mă întrebam: „Doamne, cum o fi să fii asistentă într-un platou de televiziune?”. Peste doi ani deja eram…”, a mai adăugat ea.
Ce dificultăți a întâmpinat Nicoleta Luciu în anii de școală
Nicoleta Luciu a crescut într-o familie cu posibilități limitate, ceea ce a făcut-o să învețe de mică să câștige bani și să se descurce singură. Într-un interviu mai vechi, vedeta a vorbit deschis despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în anii de școală.
„Aveam o colegă care avea o situaţie mult mai bună ca a noastră. Mânca stixurile şi partea de care ţinea o punea acolo unde se punea cerneala. O dată am poftit atât de tare, dar mi-a fost ruşine să-i cer şi am aşteptat să se termine orele şi m-am făcut că plec şi am zis că am uitat ceva în bancă şi m-am întors ca să iau câteva din stixurile alea”, a mărturisit Nicoleta Luciu în urmă cu mai mult timp, conform Libertatea.