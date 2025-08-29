Primele imagini cu fiul Ancăi Dumitra. Actrița a decis să îl prezinte pe Levi, care împlinește 1 an: „Am simțit că momentul e unic”

Anca Dumitra a devenit mamă în urmă cu aproape un an și până acum nu a arătat public chipul fiului ei. Însă, odată cu prima aniversare a micuțului, îndrăgita actriță din „Las Fierbinți” spune că a vrut să marcheze acest moment cu un pictorial de neuitat. Primele imagini cu fiul Ancăi Dumitra.

Primele imagini cu fiul Ancăi Dumitra

La fel ca multe alte vedete, Anca Dumitra a ales să nu își expună public fiul, Levi Nicholas, care ăe 17 septembrie va împlini un an. Dar, odată cu prima aniversare a micuțului, actrița a hotărât să realizeze un pictorial special, iar băiatul și-a făcut debutul nu doar pe rețelele sociale, ci și pe coperta unei reviste.

După ce a participat la ședința foto pentru coperta revistei Viva, Anca a vorbit deschis despre această experiență și a mărturisit că a avut emoții pentru fiul ei.

„A fost o experiență cu totul aparte și, sincer, o provocare pentru mine. Era pentru prima dată când apăream împreună cu Levi în fața aparatului de fotografiat și am avut emoții imense. Am vrut ca el să fie relaxat, să nu resimtă niciun fel de presiune, pentru că, la final, tot ce contează sunt amintirile pe care le păstrăm. Nu îmi doresc să-l expun des, dar de data aceasta am simțit că momentul e unic: Levi împlinește un an. Mi s-a părut un prilej minunat să surprindem aceste clipe. Mai mult, zilele noastre de naștere sunt foarte apropiate, și asta a dat o încărcătură emoțională în plus. A fost un cadou și pentru mine, și pentru el”, a declarat Anca Dumitra.

Actrița, despre decizia de a nu-l prezenta până acum pe Levi

În același timp, Anca Dumitra a dezvăluit că nu a simțit că este potrivit să îl arate tuturor pe fiul ei și a subliniat faptul că nu îl va expune prea mult pe Levi.

„Emoțiile sunt foarte mari. E ca și cum aș scoate la iveală cea mai intimă parte din mine, pentru că el este inima mea. Nu am amânat în mod conștient, pur și simplu nu am simțit că a fost potrivit până acum. Nu îmi doresc să-l expun în mod constant, însă de data aceasta mi s-a părut un cadru special: aniversarea de un an, un număr aniversar și propunerea de a fi pe copertă. Așa că am spus „da și mă bucur enorm că am făcut-o”, a mai spus ea.

Totodată, Anca Dumitra spune că micuțul seamănă mult cu ea, dar a moștenit și trăsături ale tatălui lui, Manfred Spendier.

„E amuzant: unii spun că seamănă foarte mult cu mine, alții îl văd leit tatăl lui. Când mă uit la el, îl văd pur și simplu pe Levi, unic și special. Noi spunem mereu că e combinația perfectă între mine și Manfred. Ce mă bucură cel mai mult e că e sănătos, vioi, curios. Are o fascinație aparte pentru tot ce înseamnă

electricitate și instalații, pare foarte atras de ele. Cred că are o fire exploratoare, și asta mă face să zâmbesc”, a precizat actrița.

Anca Dumitra, despre nașterea lui Levi

Anca a devenit mamă pentru prima dată pe 17 septembrie 2024, fiul ei venind pe lume prin cezariană.

„Am născut prin cezariană, pe 17 septembrie. Slavă Domnului, totul a decurs bine, fără complicații. Am avut emoții uriașe, dar echipa medicală, în frunte cu doamna doctor Laura Mustață, a fost extraordinară și le sunt recunoscătoare. Prima zi a fost ca prin ceață, eram obosită și copleșită. Dar dimineața de 18 septembrie a fost magică: atunci am simțit cu adevărat că ne cunoaștem și că ne îndrăgostim unul de altul. De atunci, trăiesc o stare de îndrăgostire continuă”, a dezvăluit ea.

Anca Dumitra și Manfred Spandier s-au căsătorit în urmă cu trei ani, iar venirea pe lume a fiului lor le-a completat familia cum nu se putea mai frumos.

Sursă foto: Revista Viva

