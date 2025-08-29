Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la Festivalul Sanremo: „Nici nu se pune problema”

Dida Drăgan (78 ani) a revenit pe scena Festivalului Mamaia, care a consacrat-o, moment în care a fost premiată pentru întreaga carieră. Aceasta a profitat de moment pentru a povesti despre participarea la Sanremo și întâlnirea cu Tina Turner. Însă prezentatorul și cronicarul Octavian Ursulescu o contrazice, susținând că de fapt artista nu a urcat niciodată pe scena celebrului festival din Italia.

Dida Drăgan, pe scena Festivalului Mamaia 2025

Dida Drăgan a revenit pe scena Festivalului Mamaia 2025, unde a debutat în anul 1972. Acum, îndrăgita interpretă a fost recompensată pentru întreaga sa carieră. moment în care a vorbit și despre participarea ei la Sanremo. Aceasta a subliniat faptul că momentul nu a fost difuzat de nicio televiziune din România. Solista a făcut afirmațiile cu privire la festivalul din Italia într-un interviu acordat pentru emisiunea ”La Măruță” de la Pro TV.

„Nimeni nu știe că eu am fost plecată la Sanremo. Am reprezentat România la Sanremo. Nu s-a dat pe niciun post de televiziune. Am cântat după Tina Turner și mi-am dat seama că nu pot să cânt rock&roll după Tina Turner. Am cântat ce m-a pus Liviu Tudan să cânt. Am cântat «Blestemul Mariei Tănase», de unde nu știau italienii nicio boabă, n-are rost să spun ce s-a întâmplat cu Tina Turner după… M-a întrebat «de ce ești nebună și te duci acasă» și i-am zis, «Doamnă, pentru că acolo este casa mea…»”, a povestit Dida Drăgan.

Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan

Pe de altă parte, Octavian Ursulescu susține că Dida Drăgan nu a cântat niciodată la Festivalul Sanremo, așa cum a spus ea. Însă, artista a urcat pe scena Sanremo Liberta în 1990, organizat special pentru țările din Est, nu la marele Festival Sanremo.

Ursulescu a însoțit delegația artiștilor români împreună cu Titus Munteanu și precizează că singura artistă care a cântat la Sanremo a fost Paula Mitrache.

„În februarie 1990, italienii au programat o manifestare intitulată ‘Sanremo liberta’, la care au invitat artiști din țările estice proaspăt trecute la regimuri democratice. La noi, Ministerul Culturii a alcătuit o delegație incluzându-i pe Angela Similea, Gabriel Cotabiță, Dida Drăgan, formația Roata, doi balerini, în fruntea delegației fiind secretarul de stat Coriolan Babeți, alături de care s-a aflat coregraful Constantin Duțu”, a declarat Octavian Ursulescu pentru Viva.ro.

„Cum era ediția a 40-a a celebrului festival, organizatorii au conceput un program special, cu fiecare piesă din concurs interpretată în dublă versiune, de un artist italian și de unul de peste hotare, mulți dintre ei foarte cunoscuți, plus micro-recitalurile unor star-uri mondiale. Din acest motiv, drept gazdă a fost aleasă imensa sală Palafiori, destinată în restul timpului burselor florale, Sanremo fiind faimos în acest sens, de unde și aranjamentele florale de pe scenă și superbele buchete de flori oferite invitaților. Așa încât, ce să vezi, ‘Sanremo liberta’ a avut loc la renumitul teatru Ariston, gazda obișnuită a festivalului devenită automat liberă, ceea ce ne-a emoționat profund înainte de concert”, a continuat el.

Surpriza neplăcută de la Festivalul Sanremo Liberta

Octavian Ursulescu povestește că au avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care artiștii au urcat pe scenă. Aceștia au descoperit că, din partea unei proaste organizări, sala a fost goală.

„În afara celor amintiți, am fost prezent și eu, la prima ieșire în Occident (ca și Cotabiță, nu avusesem până în 1989 viză pentru țările vestice), și Titus Munteanu, amândoi firește, pe cheltuială proprie. Surpriza cumplită care ne aștepta ne-a lovit însă în moalele capului: sala teatrului Ariston a fost goală, italienii nefăcând niciun fel de publicitate, ar fi venit măcar conaționalii locali din țările respective! Într-un interviu la postul TV Rai 2, vedeta din Ungaria Katona Klari i-a criticat aspru pe (ne)organizatori, fiindcă pe scenă au urcat vedete autentice din țările respective, în afară de ai noștri fiind Czeslaw Niemen, Maryla Rodowicz și alte nume care făceau săli pline în țările lor”, și-a amintit acesta.

Ursulescu spune că a doua zi după festival, artiștii au revenit în țară, în afară de el, Angela Similea și Titus Munteanu.

„S-a cântat frumos, în sală eram doar noi, am aplaudat cu căldură și asta a fost tot, artiștii întorcându-se în țară cu avionul, a doua zi. Am rămas doar trei: Angela Similea, Titus Munteanu (pe banii lor, normal) și eu, ca invitat să public zilnic un articol într-un cotidian important, ‘Il giorno’, care mi-a plătit hotelul și toate cheltuielile. Cum eu aveam acreditare de presă, am preferat să stau mai mult alături de colegi în Sala Stampa, unde am avut ocazia să mă întâlnesc cu câțiva artiști veniți să-i salute pe gazetari, între care buna mea prietenă Caterina Caselli”, a completat Octavian Ursulescu.

Octavian Ursulescu demontează afirmațiile Didei Drăgan

Octavian Ursulescu a povestit cum a obținut o invitație în primul rând la Festivalul Sanremo, invitație pe care i-a dat-o mai apoi Angelei Similea.

„Reputatul critic muzical Mario Luzzatto Fegiz de la ‘Corriere della sera’, care peste câteva luni, la invitația mea, a venit la festivalul de la Mamaia, publicând apoi o cronică elogioasă, mi-a oferit invitația lui, pe care i-am oferit-o Angelei Similea, care într-una din seri a stat în primul rând alături de Maradona! Pentru că trebuie precizat că festivalul mare, cel adevărat să spunem, A ÎNCEPUT LA 2 ZILE DUPĂ ‘SANREMO LIBERTA’, între timp toți ceilalți reprezentanți ai noștri fiind deja la București!! Deci nici nu se pune problema ca vreun român să fi cântat în festival, înainte sau… după Tina Turner, cum am mai citit”, a explicat el.

În același timp, criticul susține că „este aberantă” afirmația Didei Drăgan mai ales în epoca internetului când orice informație poate fi verificată cu ușurință. În același timp, acesta a precizat că singura româncă care a urcat pe scena Festivalului Sanremo a fost Paula Mitrache.

„De altfel există filmări, documente, e aberant să se afirme așa ceva. În epoca internetului și a comunicării nu mai poți face declarații ca înainte de 1989, când eram izolați – în această categorie intrând și afirmația unui instrumentist român cum că ar fi câștigat…premiul Grammy, echivalent în muzică al premiului Oscar! Jurnaliștii care au mediatizat acest neadevăr puteau foarte simplu să consulte lista laureaților, e valabil și pentru povestea cu Sanremo. Să fie clar: pe scena festivalului de la Sanremo n-a cântat decât o singură artistă din țara noastră, este vorba de Paula Mitrache, cu versiunea ei, sub titulatura ”Haiducii”, a hit-ului mondial ‘Dragostea din tei”, a subliniat Octavian Ursulescu.

