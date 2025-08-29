  MENIU  
Ioana Ginghină a mărturisit că face dragoste de trei ori pe zi: „Ne-am luat și jucării noi". Reacția lui Cătălin Măruță

Oana Savin
Ioana Ginghină a dezvăluit în emisiunea lui Cătălin Măruță că face dragoste cu soțul ei de trei ori pe zi. Actrița a povestit cum l-a prins pe Cristi Pitulice vorbind cu o altă femeie pe rețelele sociale, iar de atunci viața lor a luat o turnură neașteptată. Au ales nu să se despartă, ci să își condimenteze relația.

Ioana Ginghină face dragoste cu soțul de trei ori pe zi

Ioana Ginghină a fost invitată marți în emisiunea lui Cătălin Măruță, moment în care a ales să vorbească deschis despre viața ei intimă. Sinceritatea brută a acesteia l-a luat prin surprindere pe celebrul prezentator care aproape că a rămas fără cuvinte.

Un episod tensionat a făcut ca relația amoroasă a actriței și a soțului ei să devină mai pasională. Vedeta a povestit cum l-a surprins pe partenerul ei de viață discutând cu o altă femeie pe Facebook, însă căsnicia lor nu a fost distrusă de acest moment, ci a făcut-o să fie mult mai pasională.

Ioana Ginghină a mărturisit că, în prezent, fac dragoste chiar și de trei ori pe zi, potrivit Protv.ro.

Întrebată de Cătălin Măruță de mai face, actrița a uimit cu răspunsul ei: „Făceam bine până n-am mai făcut bine. Îmi caut soț”.

Șocat, prezentatorul a întrebat-o dacă s-a despărțit de Cristi Pitulice.

Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță”, a explicat ea.

Tu cu al tău acum ești bine?”, a întrebat curios Cătălin Măruță.

Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată. Dacă despre asta e vorba, ne-am luat și jucării noi. Dacă e să vorbim de sex, nu mai e doar marți, e zilnic, chiar și de trei ori pe zi. (…) Vrei să îți zic care este stadiul? Fii-mea vine de obicei târziu acasă, pe la 9 și jumătate – 10. Într-o zi, pe la 7, auzim că intră cineva în casă. Cristi fuge în baie, eu trag repede ceva pe mine și mă duc la ușă: „De când ești acasă?”. Se uită Ruxi la mine și zice: „Mă bucur că vă merge relația”. Deci, asta e zona. Cred că e de împăcare”, a dezvăluit actrița.

Reacția lui Cătălin Măruță

Surprins de mărturisirea Ioanei Ginghină, Cătălin Măruță a încercat să destindă atmosfera cu o glumă, recunoscând că nu se aștepta să primească un asemenea răspuns la întrebarea „Ce faci?”.

Și restul persoanelor aflate în platou au reacționat rapid, iar momentul a devenit unul dintre cele mai picante și comentat din show-ul de la Pro TV.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice formează un cuplu de câțiva ani, iar în 2023 au devenit soț și soție. În ziua nunții, actrița a purtat o rochie albă, fluidă, pe care a asortat-o cu o pereche de ciocate și o coroniță de flori și fructe.

Aceasta este al treilea mariaj pentru Ioana, care are o fiică din căsnicia cu actorul Alexandru Papadopol.

