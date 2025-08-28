Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, și Ionuț Vîntu, fiul lui Sorin Ovidiu Vântu, au decis să pună punct relației lor de cinci ani. Cei doi au devenit părinții unei fetițe la finalul lunii septembrie 2023, pe care au numit-o Ilinca Maria.
„După o perioadă de reflecție, Diana și cu mine am decis de comun acord să mergem pe drumuri separate. Prioritatea noastră rămâne bunăstarea copilului nostru, pentru care vom continua să fim părinți dedicați și uniți. Apreciem tot ce am construit împreună și păstrăm o relație civilizată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre, în special pentru copilul nostru, în această perioadă de tranziție. Nu vom oferi declarații suplimentare și vă mulțumim pentru înțelegere”, a scris afaceristul pe pagina sa de Facebook.