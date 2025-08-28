Diana Enache (28 ani) și Ionuț Vîntu, s-au despărțit după cinci ani de relație. Cel care a confirmat separarea a fost afaceristul.

Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, și Ionuț Vîntu, fiul lui Sorin Ovidiu Vântu, au decis să pună punct relației lor de cinci ani. Cei doi au devenit părinții unei fetițe la finalul lunii septembrie 2023, pe care au numit-o Ilinca Maria.

Joi, 28 august, afaceristul a confirmat separarea, după ce în ultima perioadă au apărut zvonuri cu privire la acest subiect.

Potrivit lui Ionuț Vîntu, el și Diana au ales să se separe de comun acord, subliniind că prioritatea lor rămâne fiica lor în vârstă de aproape doi ani.

„După o perioadă de reflecție, Diana și cu mine am decis de comun acord să mergem pe drumuri separate. Prioritatea noastră rămâne bunăstarea copilului nostru, pentru care vom continua să fim părinți dedicați și uniți. Apreciem tot ce am construit împreună și păstrăm o relație civilizată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre, în special pentru copilul nostru, în această perioadă de tranziție. Nu vom oferi declarații suplimentare și vă mulțumim pentru înțelegere”, a scris afaceristul pe pagina sa de Facebook.

Diana, despre zvonurile separări, în urmă cu un an

Și anul trecut au apărut zvonuri ale unei posibile despărțiri dintre Diana Enache și Ionuț Vîntu, însă la momentul respectiv fiica lui Adrian Enache le-a infirmat.

„Nimic mai neadevărat. Chiar acum suntem în vacanță. Vă mulțumesc”, zicea atunci prezentatoarea.

La momentul respectiv zvonurile au fost alimentate de faptul că Diana Enache își ștersese toate fotografiile din mediul online în care apărea alături de iubitul ei.

Pe de altă parte, Ionuț Vîntu a ales să nu comenteze speculațiile potrivit cărora s-ar fi despărțit de mama fiicei sale la un an de când a venit pe lume Ilinca.

Sursă foto: Instagram

