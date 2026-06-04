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Camila Cabello, 29, și moștenitorul miliardar Henry Chalhoub, 40, s-au despărțit după o relație de peste un an. Perechea a apărut ultima dată împreună în public la Coachella în aprilie 2026, însă acum drumurile lor s-au separat.

Camila Cabello și Henry Chalhoub s-au despărțit

Camila Cabello și Henry Junior Chalhoub nu mai formează un cuplu. După mai bine de un an de relație, cântăreața în vârstă de 29 de ani și moștenitorul miliardar de 40 de ani au decis să meargă pe drumuri separate, potrivit People.

Relația lor a început discret în noiembrie 2024, când au fost observați împreună la o petrecere Elie Saab în Arabia Saudită, conform Billboard. La scurt timp, perechea a fost surprinsă ținându-se de mână în St. Barts, iar în martie 2025, au fost văzuți împreună la prezentarea Chanel din cadrul Paris Fashion Week. TikTok-urile de la eveniment i-au arătat pe cei doi într-un moment tandru, ținându-se de mână.

Deși Camila Cabello a preferat să păstreze discreția asupra relației, vara trecută a împărtășit pe Instagram un colaj de imagini dintr-o vacanță romantică în Ibiza. Printre fotografii s-a regăsit una cu mâna unui bărbat, iar postarea avea un mesaj sugestiv: „Îndrăgostindu-mă. Citind ficțiune ore întregi. Practicând chitara. Mâncând roșii de toate culorile. Scoțând mâna pe geam în mașină, jucându-mă cu vântul”.

În timpul acelei escapade, cuplul a fost surprins de paparazzi într-un moment pasional pe un ponton, dar și în apă. Mai recent, în aprilie 2026, Camila Cabello și Henry Chalhoub au fost văzuți împreună la Coachella, unde artista a făcut o apariție surpriză în cadrul setului lui Young Thug, interpretând hit-ul „Havana”.

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Artista și Henry Junior Chalhoub și-au păstrat relația departe de ochii publicului

Henry Junior Chalhoub provine dintr-o familie influentă, fondatoarea Chalhoub Group – o companie de distribuție de modă de lux din Dubai, care colaborează cu branduri prestigioase precum Versace, Jimmy Choo și Jacquemus, conform Business of Fashion.

Cabello, cunoscută pentru dorința de a-și păstra viața amoroasă departe de ochii publicului, a exprimat această preferință într-un interviu pentru Latina în 2017: „Înțeleg de ce oamenii sunt interesați de viața mea personală, dar nu vreau să ofer acea parte din mine, pentru că este cea mai importantă”.

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Ea a mai mărturisit că visează la o viață plină de experiențe autentice: „Vreau să creez muzică și să trăiesc momente incredibile alături de oameni. Nu vreau să fiu blocată într-o cameră de hotel, făcând doar interviuri și covoare roșii. Nu acesta este genul de viață pe care vreau să îl trăiesc”.

Această despărțire vine după alte relații notabile ale artistei, inclusiv cea cu Shawn Mendes, care s-a încheiat definitiv în iunie 2023, și cea cu Matthew Hussey, un coach de viață.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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