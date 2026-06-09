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O nouă despărțire zguduie lumea mondenă. Frumoasa actriță Anca Dinicu și sportivul Georgian Păun au decis să își spună adio, după o poveste de dragoste de câțiva ani. Anunțul a făcut făcut chiar de artistă, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. Iată care a fost motivul.

Anca Dinicu și Georgian Păun și-au spus adio

Valul despărțirilor din showbiz este completat de un nou cuplu care a decis să meargă pe drumul separate. Anca Dinicu și Georgian Păun au stabilit că este mai bine să își vadă fiecare de viață și să își crească copilul în armonie și înțelegere, dar fără să mai formeze un cuplu, ci mai degrabă o echipă.

Actrița a vorbit despre încheierea poveștii sale de dragoste și a spus că au ales amândoi să treacă de la „statutul de iubiți” la cel de „cei mai buni prieteni”.

Dinicu spune că nu există resentimente între ea și fostul ei partener și amândoi consideră că este cea mai bună decizie pentru viitorul lor.

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Cei doi sunt părinții unui băiețel superb, iar vestea că actrița este însărcinată a venit ca un șoc pentru toată lumea. Povestea ei de dragoste cu Georgian s-a petrecut rapid, departe de ochii publicului și până să își dea seama ce i-a lovit, cei doi s-au trezit că așteaptă primul lor copil.

„O mică schimbare în povestea noastră: eu și Georgian am ales să trecem de la statutul de iubiți la cel de buni prieteni. Suntem absolut ok, nu e loc de nicio dramă, pur și simplu am realizat că aceasta e cea mai bună formă prin care ne putem continua drumul. Formăm o echipă în creșterea copilului nostru și asta e tot ce contează. Mulțumim pentru gândurile bune! În caz că există”, a scris actrița.

„Își făceau planuri de viitor

Cei doi păreau îndrăgostiți și chiar plănuiau nunta. Georgian Păun o ceruse în căsătorie în timpul unei vacanțe petrecute în Thailanda. Actrița vorbea despre cum va arăta evenimentul și despre faptul că încă nu aleseseră o dată.

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„N-am stabilit o dată. Momentan suntem implicați în tot felul de proiecte și lucruri care ne cer toată energia. Georgian m-a cerut vara trecută, în Thailanda, a fost un moment frumos. Evenimentul nu mi-l doresc neapărat fastuos.

Sau, mai bine zis, n-am visat niciodată la o nuntă cu artificii și candelabre uriașe. Doar că, realist vorbind, e imposibil să fie ceva restrâns. La ziua mea, am vrut să chem 20 de oameni și, în aceeași seară, s-au strâns 50. Vă dați seama ce-ar însemna o nuntă!”, povestea actrița într-un interviu pentru viva.ro.

Cum s-au cunoscut

Anca Dinicu a vorbit pe larg despre cum l-a cunoscut pe fostul ei partener și cum s-a întâmplat totul între ei. Conform actriței, ea a văzut o fotografie și de acolo, restul a fost istorie. S-au îndrăgostit rapid și și-au consumat relația și mai rapid, însă din ea a rezultat cel mai frumos rod de iubire: un bebeluș.

„M-a atras ce am văzut, adică o poză! (râde) Mi-a captat atenția și am zis: „Hm, cine e băiatul acesta?. Prima noastră întâlnire a fost surprinzătoare. N-am plănuit în detaliu, dar am simțit că se aliniază lucrurile cumva. A fost chimie de la început. Am vorbit ore în șir, nu exagerez! Am avut seri în care efectiv nu ne puteam opri din povestit despre orice. A fost genul acela de conexiune care te face să simți că ai reluat o conversație dintr-o viață trecută. Și da, am tot vorbit… mult! S-ar putea spune că ne-am îndrăgostit vorbind”, povestea Anca Dinicu pentru Viva.ro.

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