Ce cadou a primit Anca Dinicu de la prietena ei, Jo. Actrița a împlinit 36 de ani

Anca Dinicu a împlinit 36 de ani și este în culmea fericirii după ce a devenit mămică. Viața ei s-a schimbat radical în scurt timp, iar astăzi, la celebrarea încă unui an de viață, actrița se poate declara recunoscătoare și împlinită. Prietena ea bună, cântăreața Jo, a fost cea care i-a făcut un cadou special. Iată despre ce este vorba.

Jo, cadou special pentru prietena ei de suflet, Anca Dinicu

Anca Dinicu a cucerit rapid inimile celor care au văzut-o la teatru, la tv sau la diferite podcasturi și în mediul online. Efervescentă, naturală și cu un simț al umorului dezvoltat, actrița a reușit să se facă plăcută și să strângă pe internet o comunitate impresionantă de fani.

Ea și cântăreața Jo sunt prietene foarte bune, lucru pe care îl știe toată lumea. Cele două au o relație cu totul specială, cu care s-au afișat ori de câte ori au avut ocazia.

Jo i-a făcut cadou Ancăi Dinicu câteva zile de vacanță la munte. Un cadou extrem de inspirat pentru o mămică.

Vacanța cadou a venit la fix pentru Anca, iar prietena ei a știut exact ce și-ar dori și ce ar bucura-o cel mai mult de ziua ei.

Anca Dinicu, gravidă când nu se mai aștepta

Anca Dinicu a povestit că a a devenit mamă în momentul în care își pierduse orice speranță. Medicii nu îi mai dădeau șanse să rămână însărcinată fără tratamente de specialitate, iar când a aflat că urmează să facă un copil, a rămas de-a dreptul uimită.

„A fost un miracol, știam că nu am cum să fac copil. Medical vorbind, mi s-a spus că nu am cum să fac copil dacă nu fac tratament și nu mi-a venit să cred. După două luni aproape am aflat și eram în șoc, încă sunt în șoc uneori, dar am zis că fac tot ce ține de mine ca să duc sarcina asta foarte bine, să fiu cuminte, să mă odihnesc”, a declarat Anca Dinicu, la podcastul lui Gojira.

Actrița este într-o relație cu Georgian Păun, tatăl copilului său, din toamna anului 2024. La scurt timp de când au devenit un cuplu, cei doi au aflat că vor fi părinți, lucru care a dus relația la un alt nivel, mult mai profund.

Fiul celor doi se numește Radu și la finalul lunii octombrie a împlinit un anișor.

Mai mult, Georgian Păun a cerut-o în căsătorie pe Anca Dinicu, însă cei doi nu au stabilit o dată pentru marele eveniment.

