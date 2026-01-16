Cine e Larisa Uță de la Survivor România 2026. „Am făcut judo 20 de ani, sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire!”

Cine e Larisa Uță de la Survivor România 2026. Larisa Uță a intrat în competiția Survivor România 2026 ca unul dintre cei mai determinați și experimentați membri ai tribului Faimoșilor.

Cu o poveste de viață puternică, o carieră solidă în fitness și o maturitate care o diferențiază de mulți concurenți, Larisa revine în atenția publicului hotărâtă să demonstreze cât de mult a evoluat. Prezența ei în show nu este doar o provocare sportivă, ci și o etapă de reconstrucție personală.

Cine e Larisa Uță de la Survivor România 2026

Născută pe 13 martie 1977, Larisa Uță are 48 de ani și vine în competiție cu un bagaj impresionant de experiență sportivă. A practicat judo timp de 20 de ani, iar disciplina dobândită în acest sport se vede în modul în care abordează fiecare provocare. În prezent, este antrenor personal de fitness, o profesie în care a investit ani de muncă și formare.

În prezentarea sa de la Survivor, Larisa a spus deschis cine este și ce o motivează: „Am 48 de ani și sunt antrenor personal. Am făcut judo 20 de ani, sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire. Am trecut printr-un divorț dificil, dar mi-am revenit total. Am căzut de foarte multe ori, dar copiii mei m-au ridicat mereu, nimeni altcineva.”

Viața personală a Larisei Uță

Viața Larisei a fost marcată de momente dificile, cel mai dur fiind divorțul de tatăl copiilor ei, Alin Oprea, cu care a fost împreună peste două decenii. Separarea, pronunțată în 2021, a fost una tensionată.

Larisa are doi copii, Adrian (26 de ani) și Melissa Sarah (23 de ani), care au fost sprijinul ei în cele mai grele momente. Ea a spus în repetate rânduri că ei au fost cei care au ajutat-o să se ridice după fiecare cădere: ”Copiii mei m-au ridicat mereu, nimeni altcineva.”

Larisa Uță a vorbit cu emoție și mândrie despre parcursul impresionant al fiicei sale, Melissa, dezvăluind motivele pentru care tânăra a renunțat definitiv la muzică. Potrivit acesteia, experiențele din industrie au marcat-o profund pe Meli, care a decis că nu își dorește să facă parte dintr-o lume pe care o percepe ca fiind toxică. „Adi a absolvit. Melissa nu mai poate să cânte după tot ce ți-am zis. Pentru că a zis așa: eu nu pot să trăiesc în breasla asta. Toți oamenii din breasla asta sunt narcisiști și egoiști și oameni răi, este vorba numai despre ei. Eu vreau să studiez, să vindec cancerul. Eu vreau să studiez genetică”, a povestit Larisa în podcastul lui Bursucu.

După terminarea liceului, Melissa a luat un an de pauză pentru a se dedica studiului, deși în ultimii ani de școală se concentrase exclusiv pe muzică și artă. În acel interval, a învățat intens chimie, biologie și fizică, reușind să fie admisă la o universitate de top din Londra, unde studiază Life Science. Visurile ei sunt ambițioase: își dorește să ajungă la NASA și să urmeze un master în genetică.

Larisa a subliniat efortul uriaș depus de fiica ei, explicând că Melissa a recuperat într-un singur an materia pe care alți elevi o parcurg în doi. A încercat să îi găsească meditatori în Anglia, însă profesorii buni au refuzat, considerând că nu are nicio șansă să recupereze atât de mult într-un timp atât de scurt. „Copilul ăla care a învățat într-un an cât alții copii învață în doi la Londra, copilul ăla căruia am încercat să îi găsesc meditatori în Anglia și singurii pe care îi găseam erau de proastă calitate, pentru că cei de calitate au spus că nu ai nicio șansă”, a spus Larisa Uță.

Unde locuiește și cu ce se ocupă Larisa Uță

După divorț, Larisa a decis să își schimbe complet viața. S-a mutat la Londra împreună cu cei doi copii și s-a concentrat pe cariera ei în fitness. A devenit antrenor personal, iar munca ei a început să fie apreciată atât în comunitatea românească, cât și în cea internațională.

Mutarea în străinătate a reprezentat pentru ea o resetare totală. A investit în formare, în dezvoltare personală și în construirea unei vieți stabile pentru ea și copiii ei. Astăzi, Larisa se bucură de succes profesional și de un echilibru pe care spune că l-a câștigat cu greu.

De ce a acceptat provocarea Survivor România 2026

Pentru Larisa, Survivor nu este doar o competiție sportivă, ci o etapă simbolică în procesul ei de reconstrucție. Ea a intrat în show cu dorința de a-și testa limitele, de a demonstra că poate depăși orice obstacol și de a arăta lumii cât de mult a evoluat după perioada dificilă prin care a trecut.

„Sunt o supraviețuitoare din fire!”, a spus ea în prezentarea oficială. Participarea la Survivor este, pentru Larisa, o validare personală și o dovadă că poate merge mai departe indiferent de provocări. Competiția îi oferă șansa de a-și pune în valoare pregătirea fizică, disciplina sportivă și rezistența mentală, dar și de a inspira alte persoane care trec prin momente grele.

