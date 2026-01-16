Brigitte Macron a impresionat pe ringul de dans de la Disneyland Paris, la 72 de ani. Videoclipul cu Prima Doamnă a devenit viral

Brigitte Macron a impresionat pe ringul de dans de la Disneyland Paris. Videoclipul cu Prima Doamnă a devenit viral după ce ea a preluat rolul de DJ și a dansat în fața copiilor. Atmosfera a fost plină de râsete și aplauze, iar momentele sale au fost surprinse rapid în videoclip, care a fost distribuit ulterior pe rețelele de socializare.

Brigitte Macron a surprins publicul la Disneyland Paris, unde a participat la un eveniment caritabil pentru copii. În fața a aproximativ 300 de tineri, soția președintelui francez a preluat rolul de DJ și a dansat pe celebra piesă „Forever Young”.

Prima Doamnă, implicată de mai mulți ani în campania „Pieces Jaunes”, a dorit să încurajeze donațiile și a făcut atmosfera mai veselă, mixând muzica și interacționând cu cei mici. Clipul video cu momentele sale de pe ringul de dans a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, iar publicul prezent a reacționat cu aplauze și entuziasm.

Evenimentul a fost o combinație de strângere de fonduri și distracție, iar Brigitte Macron a arătat că știe să se distreze și să facă oamenii să zâmbească, chiar și în rolul de DJ.

Cum a apărut Prima Doamnă la un dineu cu familia regală din Norvegia

Brigitte Macron a ales din nou creațiile lui Nicolas Ghesquière pentru Louis Vuitton. La întâlnirea cu familia regală norvegiană, care a avut loc în luna iunie a anului trecut, Prima Doamnă a Franței a purtat o rochie albă, lungă, cu corset din crep ivoire și detalii din dantelă cu perle aurii, asortată cu o poșetă bej cu strasuri.

La frumoasa vârstă de 72 de ani, ținuta aleasă de ea a atras multe complimente. Pantofii albi din satin cu vârf ascuțit au ajutat rochia să nu atingă podeaua. Ea a completat look-ul cu bijuterii cu diamante și și-a prins părul la spate cu o agrafă.

Brigitte Macron l-a pălmuit pe Emmanuel Macron, la sosirea în Vietnam

În luna mai a anului trecut, presa americană AP a surprins un moment neobișnuit la aterizarea în Vietnam: Brigitte Macron l-a pălmuit pe soțul ei, Emmanuel Macron, imediat după deschiderea ușii avionului în Hanoi. Președintele a părut surprins, dar s-a întors rapid și a salutat lumea prezentă. Când au coborât pe scară, el i-a întins mâna, dar Brigitte Macron s-a ținut de balustradă.

Clipul s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, iar internauții au făcut glume despre „dreapta secolului”. Un apropiat a descris scena ca fiind o ceartă inofensivă de cuplu și a spus că exagerarea clipului a fost alimentată de conturi proruse.

„A fost o ceartă inofensivă de cuplu. Era un moment în care președintele și soția lui se relaxau o ultimă dată înainte de începerea turneului, glumind între ei. Nu era nevoie de mai mult pentru a alimenta morile conspiraționiștilor”, a spus un membru din anturajul lui Emmanuel Macron jurnaliștilor.

