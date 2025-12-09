Brigitte Macron stârnește furia feministelor cu o remarcă controversată. Reacția primei doamne a Franței a șocat întreaga lume

Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a stârnit controverse după ce a folosit un limbaj vulgar referitor la activistele care au întrerupt spectacolul unui comedian acuzat anterior de viol. Incidentul a provocat indignare în rândul feministelor franceze.

Brigitte Macron, critici dure pentru activiste la spectacolul lui Abittan

Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, se află în centrul unei controverse după ce a folosit un limbaj ofensator față de activistele feministe. Incidentul a avut loc în timpul unui spectacol de stand-up al actorului Ary Abittan, care a fost acuzat de viol în trecut.

În timpul spectacolului de sâmbătă, activistele au întrerupt reprezentația, purtând măști cu chipul lui Abittan și inscripția „violator”.

Brigitte Macron, prezentă la eveniment alături de fiica sa, a fost surprinsă într-o înregistrare video spunând: „Dacă există vreo proastă nenorocită, o dăm afară”, folosind expresia vulgară „sales connes” (n.r. târfe murdare) în franceză.

Reacția activistelor

Grupul feminist #NousToutes, responsabil pentru protestul de sâmbătă, a transformat insulta într-un hashtag pe rețelele sociale. Numeroase persoane, inclusiv actrița Judith Godrèche, și-au exprimat solidaritatea folosind hashtag-ul. O activistă care a participat la acțiune a declarat că grupul este „profund șocat și scandalizat” de limbajul Primei Doamne.

„Și eu sunt o proastă nenorocită. Și le susțin pe toate celelalte. Femeile care denunță violența sexistă sunt insultate cu expresii precum «proaste nenorocite» de către Brigitte Macron. S-a început cu drepturile femeilor, «marea cauză a mandatului prezidențial», iar totul se termină cu insulte la adresa lor. E timpul ca soții Macron să plece”, a scris Judith Godrèche pe pagina sa de Instagram.

Echipa Brigittei Macron a încercat să explice incidentul, susținând că remarcile ei ar trebui interpretate ca „o critică a metodei radicale folosite de cei care au perturbat spectacolul”. Un membru al echipei a subliniat că „Brigitte Macron nu aprobă această metodă radicală”.

În comunicatul transmis se spune că nu a fost vorba despre o insultă îndreptată împotriva persoanelor sau a cauzei feministe.

Cazul lui Ary Abittan

Ary Abittan, în vârstă de 51 de ani, a fost acuzat de viol în 2021. Cu toate acestea, în 2023, investigatorii au închis cazul, citând lipsa de probe. Înainte de spectacolul de sâmbătă, actorul și-a exprimat teama față de posibile perturbări.

Acest incident se înscrie într-un context mai amplu al dezbaterilor privind abuzurile sexuale în industria culturală franceză. Potrivit Telegrafi.com, Franța a fost zguduită de o serie de acuzații de viol și agresiune sexuală împotriva unor figuri proeminente din domeniul cultural în ultimii ani.

