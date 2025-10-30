  MENIU  
Home > Vedete > Străine > Fiica lui Brigitte Macron, Tiphaine, rupe tăcerea în procesul de hărțuire a mamei sale. „Este atacată!" Mărturiile tulburătoare despre viața privată a soției lui Emmanuel Macron

.  Actualizat 30.10.2025, 15:08

Tiphaine Auzière, fiica vitregă a președintelui francez Emmanuel Macron, a vorbit în fața instanței din Paris despre impactul devastator pe care l-a avut hărțuirea sexistă și teoriile conspiraționiste asupra mamei sale, Brigitte Macron.

Mărturia fiicei lui Brigitte Macron în instanță

În vârstă de 41 de ani, Auzière a depus mărturie în ultima zi a procesului intentat împotriva a zece persoane acuzate că au răspândit afirmații nefondate despre genul și sexualitatea Primei Doamne a Franței.

„Este important să fiu aici astăzi pentru a exprima suferința prin care a trecut mama mea. Am vrut să dau mărturie despre cum i s-a schimbat viața din momentul în care a început să fie ținta acestor atacuri,” a spus Tiphaine Auzière în fața judecătorilor, citată de BBC. Ea a adăugat că a observat o „deteriorare” vizibilă a stării de sănătate a mamei sale, de când au început să circule zvonurile privind identitatea de gen a acesteia.

Teorii conspiraționiste și acuzații nefondate

Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, este de ani buni ținta unor teorii conspiraționiste care susțin că ar fi o femeie transgender. „Mama mea a fost nevoită să fie atentă la alegerile vestimentare, la postura… Știe foarte bine că imaginea ei va fi folosită pentru a alimenta aceste teorii,” a mai spus Auzière. Ea a subliniat că nu trece zi fără ca aceste afirmații să nu ajungă cumva la mama sa – „chiar și din partea cuiva care are intenții bune și o compătimește.”

Deși Brigitte Macron „a învățat să trăiască cu asta”, fiica sa spune că suferința s-a extins și asupra nepoților, care au fost batjocoriți la școală. „Nu a fost aleasă, nu a cerut nimic nimănui și totuși este atacată” a punctat Auzière.

Ce pedepse au cerut procurorii

Procurorii cer pedepse cu închisoare cu suspendare între trei și douăsprezece luni pentru cei acuzați, precum și amenzi de până la 8.000 de euro.

Printre inculpați se numără un oficial ales, un proprietar de galerie de artă și un profesor. Unul dintre ei, Aurélien Poirson-Atlan, este acuzat că a spus celor 200.000 de urmăritori ai săi că Brigitte Macron este o femeie transgender și că diferența de vârstă de 24 de ani dintre ea și Emmanuel Macron ar echivala cu „pedofilie autorizată de stat”. În fața instanței, Poirson-Atlan s-a apărat spunând că este „satirist” și că a dorit doar să exprime „un punct de vedere diferit de cel al presei mainstream”.

Alți doi inculpați – jurnalista autoproclamată Natacha Rey și prezicătoarea online Amandine Roy – au fost deja găsite vinovate de calomnie anul trecut, pentru că au susținut că Prima Doamnă nu ar fi existat niciodată și că fratele ei și-ar fi schimbat sexul și ar fi preluat identitatea ei. Ulterior, au fost achitate de o instanță de apel.

Citeşte şi: „Brigitte Macron s-a născut bărbat.” Investigația pentru care Xavier Poussard și Candace Owens ar putea fi dați în judecată pentru defăimare de Emmanuel Macron și de soția lui

Citeşte şi: De ce Brigitte Macron nu poate divorţa de Emmanuel Macron până în 2027. Pactul secret din spatele căsniciei preşedintelui Franţei

Citeşte şi: Brigitte Macron, în rochie de mireasă la 72 de ani, la un dineu cu familia regală din Norvegia

Unii dintre inculpați au invocat „libertatea de exprimare” ca apărare. Unul dintre ei a cerut ca familia Macron să publice fotografii cu Brigitte Macron însărcinată, pentru a demonstra că este femeie biologică.

Familia Macron a anunțat deja că va prezenta dovezi fotografice și științifice într-un proces intentat în SUA împotriva influencerei conservatoare Candace Owens, care a susținut în repetate rânduri că Brigitte Macron este bărbat. În martie 2024, Owens a declarat că își va „pune întreaga reputație profesională în joc” pentru a susține această afirmație.

Avocatul familiei Macron, Tom Clare, a declarat pentru BBC că este „profund tulburător” faptul că Brigitte Macron trebuie să se supună unui astfel de proces de validare. „Este incredibil de dureros să te gândești că trebuie să te expui și să aduci astfel de dovezi” a spus Clare.

Brigitte Macron l-a cunoscut pe actualul președinte al Franței pe vremea când era profesoara lui la liceu. Cei doi s-au căsătorit în 2007, când Emmanuel Macron avea 29 de ani, iar Brigitte 54.

