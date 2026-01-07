Procesul de hărțuire în care Brigitte Macron a fost acuzată că este bărbat s-a încheiat. Zece persoane au fost condamnate

Zece persoane care au susținut în mod fals că Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, s-ar fi născut bărbat au fost găsite vinovate luni de hărțuire online.

Zece persoane condamnate în procesul lui Brigitte Macron, prima doamnă a Franței

Cei opt bărbați și două femei, dintre care trei au fost judecați în lipsă, au primit pedepse diferite. Una dintre persoane a fost condamnată la șase luni de închisoare. Alte sancțiuni au variat de la participarea obligatorie la cursuri de conștientizare privind hărțuirea online până la o pedeapsă cu închisoarea de opt luni cu suspendare.

Instanța i-a amendat pe fiecare cu câte 600 de euro și le-a ordonat să contribuie la plata unei sume totale de 10.000 de euro, aproximativ 12.000 de dolari, drept despăgubiri către doamna Macron.

Cinci dintre cei condamnați au primit și interdicția de a folosi timp de șase luni platforma de socializare implicată în caz, X.

Aceștia au fost judecați după ce au postat mesaje și fotografii pe rețelele sociale care sugerau în mod eronat că Brigitte Macron , soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, s-ar fi născut băiat, sub numele Jean-Michel Trogneux, numele fratelui ei mai mare.

Citește și: Brigitte Macron stârnește furia feministelor cu o remarcă controversată. Reacția primei doamne a Franței a șocat întreaga lume

Cei șapte inculpați prezenți la proces au negat orice vină, susținând că postările lor erau fie o glumă, fie o formă de dezbatere legitimă. Doar unul dintre ei și-a cerut scuze.

Cazul a fost considerat un simptom al unei culturi online toxice, în care un număr tot mai mare de utilizatori de internet, animați de resentimente față de liderii tradiționali și de neîncrederea în presa mainstream, sunt atrași de teorii conspiraționiste și informații false.

Președintele Macron a invocat acest caz pentru a susține o campanie mai amplă împotriva dezinformării, care include o propunere controversată de certificare a instituțiilor media profesioniste, pentru a le diferenția de alte site-uri.

Soții Macron, ținta dezinformărilor

Soții Macron au fost adesea ținta unor astfel de dezinformări încă din 2017, când Emmanuel Macron a câștigat alegerile prezidențiale, în parte din cauza diferenței de vârstă de 24 de ani dintre ei.

Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, l-a cunoscut pe soțul ei când acesta avea 15 ani, iar ea era profesoara lui de teatru, în vârstă de 39 de ani, căsătorită și cu trei copii. Ulterior, ea a divorțat de primul soț și s-a căsătorit cu Emmanuel Macron în 2007.

Citește și: Fiica lui Brigitte Macron, Tiphaine, rupe tăcerea în procesul de hărțuire a mamei sale. „Este atacată!” Mărturiile tulburătoare despre viața privată a soției lui Emmanuel Macron

Acuzațiile, care inițial circulau doar în medii marginale, au căpătat notorietate internațională anul trecut, după ce au fost promovate de podcasterița americană de extremă dreapta Candace Owens. Postările ei s-au numărat printre cele distribuite de persoanele condamnate luni. Doamna Owens, care și-a susținut în mod repetat afirmațiile, nu este parte în procedurile judiciare din Franța, conform nytimes.

Separat, soții Macron o dau în judecată pe doamna Owens pentru calomnie în Statele Unite, acesta fiind al doilea dintr-un total de cinci procese intentate de cuplu sau de rudele lor împotriva persoanelor care au răspândit zvonuri despre familia lor.

Cele 10 persoane condamnate în procesul de la Paris aveau vârste cuprinse între 41 și 65 de ani, potrivit probelor prezentate în instanță. Unele dintre comentariile lor sugerau că relația dintre soții Macron ar echivala cu „pedofilie”, au declarat procurorii înainte de proces.

Trei dintre inculpați au fost identificați de procurori drept principalii instigatori, din cauza numărului mare de urmăritori pe rețelele sociale.

Citește și: Emmanuel Macron va prezenta dovezi în fața unei instanțe americane că Brigitte, soția lui, este femeie

Delphine Jégousse, 51 de ani, care a fost dată în judecată separat pentru calomnie de Brigitte Macron și fratele acesteia, a primit o pedeapsă de șase luni cu suspendare, la fel ca Bertrand Scholler, 56 de ani, proprietar al unei galerii de artă din Paris.

Aurélien Poirson-Atlan, 41 de ani, fost publicist devenit romancier, care avea zeci de mii de urmăritori înainte să îi fie dezactivat contul, a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare. Toți trei au fost obligați să urmeze cursuri de conștientizare privind hărțuirea online și au primit interdicție de a folosi X timp de șase luni.

În timpul procesului, majoritatea inculpaților au declarat că nu și-au imaginat că ceea ce considerau glume inofensive despre cuplul prezidențial i-ar putea aduce în fața instanței. Ei au insistat că dezbaterea privind identitatea lui Brigitte Macron și natura relației cu soțul ei era legitimă.

Citește și: De ce Brigitte Macron nu poate divorţa de Emmanuel Macron până în 2027. Pactul secret din spatele căsniciei preşedintelui Franţei

Prima doamnă a Franței nu a fost prezentă la proces. Într-un interviu acordat poliției în 2024, citit în instanță, ea a vorbit despre impactul negativ al hărțuirii asupra ei și a familiei sale și a spus că afirmațiile aveau scopul de a-l răni pe președinte.

Urmărește-ne pe Google News